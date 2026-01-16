Сегодня 16 января 2026
Google представила TranslateGemma — семейство открытых ИИ-моделей для локального перевода на 55 языков

Компания Google выпустила три версии ИИ-модели TranslateGemma для обеспечения перевода на десятки языков на портативных и мобильных устройствах. Версия алгоритма с 4 млрд параметров оптимизирована для работы на мобильных устройствах, вариант с 12 млрд параметров предназначен для использования в потребительских ноутбуках, а версия с 27 млрд параметров — в облачных серверах, работающих на базе одного графического ускорителя H100 или тензорном процессоре.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Google протестировала новые алгоритмы на платформе MetricX, которая позволяет отслеживать ошибки при переводе (чем ниже балл, тем лучше). Модель TranslateGemma с 12 млрд параметров набрала 3,6 балла, превзойдя результат базовой версии Gemma 3 с 27 млрд параметров, которая в этом тесте набрала 4,04 балла. По сравнению с версией Gemma 3 на 12 млрд параметров, набравшей на MetricX 4,86 балла, уровень ошибок снизился примерно на 26 %. Существенные улучшения в плане качества перевода наблюдаются для всех 55 протестированных языковых пар, включая не самые популярные языки. Так количество ошибок при переводе с английского на исландский снизилось на 30 %, а на суахили — на 25 %.

Двухэтапное обучение алгоритмов позволяет переносить знания Gemini в более компактные модели. На первом этапе алгоритмы обучаются на параллельных данных — как переведённых людьми, так и сгенерированных другими нейросетями. На втором этапе качество перевода оптимизируется за счёт обучения с подкреплением, когда несколько нейросетей автоматической оценки проверяют данные без необходимости использования эталонных переводов от человека. Отдельная модель оценивает, насколько естественно звучит полученный перевод.

Чтобы сохранить универсальность моделей, несмотря на их специализацию, 30 % обучающей выборки составили общие данные. Это означает, что модели TranslateGemma могут работать подобно привычным чат-ботам. Оценка профессиональными переводчиками в целом подтвердила улучшения, за одним исключением: в переводах с японского на английский было отмечено ухудшение качества, которое Google связывает с ошибками при обработке имён собственных.

Все три ИИ-модели сохранили мультимодальные возможности Gemma 3. Они могут переводить текст с изображений, даже без дополнительного обучения. Тесты в бенчмарке Vistra показали, что улучшения в переводе текста распространяются и на перевод с изображений. Для достижения оптимального результата Google рекомендует использовать промпты, указывающие модели на то, что она должна действовать как «профессиональный переводчик», учитывающий разные культурные нюансы. Все три новые модели TranslateGemma доступны на платформах Kaggle и Hugging Face.

Источник:

Теги: translategemma, gemma 3, google, переводчик
