OpenAI запустила дешёвую подписку на ChatGPT по всему миру

OpenAI объявила о глобальном расширении доступа к более дешёвой платной подписке ChatGPT Go, которая теперь доступна по всему миру. Ранее этот тариф был протестирован в Индии в августе, а затем появился ещё в 170 странах. В компании заявили, что на рынках, где Go уже был доступен, наблюдалось активное использование сервиса для таких задач, как письмо, обучение, создание изображений и других задач.

Как стало известно The Verge, условия подписки предусматривают серьёзное увеличение количества сообщений, загрузок файлов и генераций изображений по сравнению с бесплатным доступом. Если пользователи на бесплатном тарифе ограничены 10 сообщениями с GPT-5.2 каждые пять часов с последующим переключением на «мини-версию», а подписчики Plus получают 160 сообщений каждые три часа, то тариф Go ориентировочно предоставит около 100 сообщений.

Хотя точный временной интервал при этом не уточняется, однако OpenAI традиционно не раскрывает точное число доступных загрузок файлов и генерации изображений, ограничиваясь формулировками «ограниченное количество» для бесплатных аккаунтов и специальной отметкой для тарифов Plus. Однако известно, что объём памяти и контекстного окна в тарифе Go будет больше, чем в бесплатной версии, где контекстное окно для запросов к модели без рассуждений (non-reasoning) составляет 16 тысяч токенов против 32 тысяч в версии Plus. Для запросов к ИИ с функцией рассуждения (reasoning) оба тарифа имеют окно в 196 тысяч токенов.

Также сообщается, что в ближайшее время OpenAI начнёт показывать рекламу пользователям тарифа Go в США, в то время как тариф Plus и более дорогие подписки останутся без рекламный объявлений.