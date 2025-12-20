OpenAI перезапустила GPT-5.2, расширив меры защиты подростков

Компания OpenAI представила обновлённую версию языковой модели GPT-5.2 с расширенными мерами безопасности для пользователей младше 18 лет. Новые правила «поведения» чат-бота при общении с подростками разработаны в сотрудничестве с Американской психологической ассоциацией и вступают в силу на фоне растущего давления со стороны законодателей, а также судебных исков, связывающих использование ChatGPT с суицидами и состоянием психоза у несовершеннолетних.

В обновлённой спецификации, как поясняет издание eWeek, приоритет отдаётся безопасности подростков даже в тех случаях, когда это вступает в противоречие с основными функциями модели, а вместо советов, сгенерированных непосредственно ИИ, система теперь направляет пользователей к реальным источникам поддержки. При этом язык ответов адаптирован под возрастную аудиторию, а сами ответы содержат более чёткие пояснения о возможностях и ограничениях чат-бота. Новые меры дополнят уже существующие родительские настройки, включая уведомления при поиске определённых терминов.

Изменения последовали за принятием в Калифорнии пакета законов, обязывающих разработчиков ИИ внедрять защитные механизмы для подростков и перенаправлять их на профильные службы помощи. Однако OpenAI, хоть и выполнила большинство требований, не реализовала положение о периодическом (каждые три часа) напоминании пользователям о том, что они общаются с искусственным интеллектом.

Новые законы также требуют от компаний публично раскрывать протоколы безопасности и сообщать о серьёзных инцидентах. Параллельно на федеральном уровне разрабатывается единый национальный закон об ИИ, который, по мнению некоторых экспертов, при администрации Дональда Трампа (Donald Trump) может ослабить требования к прозрачности по сравнению с калифорнийскими нормами.

Примечательно, что, несмотря на то что в независимых тестах, таких как бенчмарк для оценки возможностей больших языковых моделей (LLM) SafetyBench, модели OpenAI показывают лучшие результаты по безопасности по сравнению с конкурентами, включая Google, Meta✴ и Anthropic, компания подвергается более пристальному вниманию как ведущий поставщик чат-ботов. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) ранее отмечал, что несёт неравномерную нагрузку из-за необходимости быть первопроходцем в области внедрения функций безопасности.

На фоне роста популярности конкурирующих моделей, в частности, Google Gemini 3, получившей высокие оценки сразу при запуске, и Anthropic Claude, ставшей популярной в корпоративном секторе и в работе с программным кодом, OpenAI также пришлось объявить «красный код», ускорив выпуск GPT-5.2 и перенеся его с декабря–января на более раннюю дату. После нескольких лет стремительного роста компания, возможно, несколько ослабила свою направленность, запустив смежные инструменты, такие как Sora, отмечает eWeek, однако вновь смогла сосредоточится на укреплении позиций ChatGPT как лидера в сегменте чат-ботов.