В начале месяца OpenAI привлекла внимание общественности, сообщив о необходимости введения «красного кода», подразумевающего мобилизацию всех усилий на приоритетном направлении бизнеса, коим выступил ChatGPT. Директор по исследованиям Марк Чэнь (Mark Chen) признался, что в таких мерах нет ничего экстраординарного, и к ним OpenAI регулярно прибегает.

Как заявил представитель OpenAI в интервью Bloomberg, время от времени компания прибегает к подобным мерам, чтобы сосредоточить усилия сотрудников на одной приоритетной задаче в ущерб менее важным. «Мы делаем это, когда хотим сфокусироваться на какой-то конкретной теме», — пояснил Марк Чэнь. Напомним, очередное введение «красного кода» случилось через две недели после выхода новой версии Google Gemini, которая в некоторых аспектах продемонстрировала себя с лучшей стороны по сравнению с ChatGPT. По итогам мобилизации усилий OpenAI была выпущена большая языковая модель GPT-5.2, рецензии на которую позволили в известной степени потешить самолюбие руководства OpenAI.

Марк Чэнь добавил, что для него лично подобный режим работы над чат-ботом, рассуждающими способностями и основой самого ChatGPT означает, что фундаментальные возможности реализуются корректно. К этим критериям, например, относятся скорость и надёжность работы чат-бота, по мнению директора OpenAI по исследованиям. Концентрация компании на совершенствовании ChatGPT в последние недели позволила ей выпустить несколько значимых обновлений для своих ключевых сервисов, включая усовершенствованный генератор изображений. В следующем году, по словам Чэня, стартап собирается сконцентрироваться на разработке алгоритмов и исследованиях, а также развитии инфраструктуры, которая нужна для обеспечения работы всё более требовательных к ресурсам ИИ-моделей OpenAI. В ближайшие восемь лет компания намерена привлечь на реализацию своих проектов $1,4 трлн, но это будут в основном средства её партнёров.