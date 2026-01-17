Сегодня 17 января 2026
Бигтехи повадились поглощать ИИ-стартапы, просто нанимая всех их сотрудников — FTC начала проверку

Председатель Федеральной торговой комиссии (FTC) США Эндрю Фергюсон (Andrew Ferguson) заявил, что ведомство пристально изучает практику технологических компаний по переманиванию перспективных сотрудников из стартапов вместо покупки компаний целиком. Это заявление было сделано на фоне набирающей популярность практики, которую регулятор рассматривает, как способ избежать проверки со стороны антимонопольных органов.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

«Мы начали изучать подобные случаи „поглощения через найм“, чтобы убедиться, что это не попытки обойти процедуру рассмотрения слияний агентством», — заявил Фергюсон во время интервью телеканалу Bloomberg.

Заявление Фергюсона указывает на то, что американские власти обратили внимание на практику, получившую распространение в последнее время: схему заключения партнёрств между крупными компаниями Кремниевой долины и перспективными стартапами, работающими в сфере искусственного интеллекта. Так, Nvidia приняла в штат большую часть сотрудников стартапа Groq в рамках заключения договора о покупке прав на интеллектуальную собственность компании.

При предыдущем составе комиссии FTC уже изучала подобные сделки. В частности, ведомство рассматривало вопрос о том, являлись ли структурированные инвестиции Microsoft в OpenAI и найм сотрудников Inflection AI попытками избежать антимонопольного расследования. Агентство также начало проверку в отношении сделки по найму топ-менеджеров стартапа Adept AI компанией Amazon.

Фергюсон возлагает ответственность за появление таких обходных путей на администрацию президента Джо Байдена (Joe Biden). По его словам, компании активизировали использование подобных схем из-за агрессивной политики контроля за слияниями, которую регуляторы проводили при Байдене.

Вместе с этим Фергюсон объявил, что FTC активизирует работу по обеспечению соблюдения закона Take It Down Act, который Дональд Трамп (Donald Trump) подписал в прошлом году. Этот закон криминализирует публикацию интимных изображений без согласия изображённых лиц и распространяется, в том числе, на дипфейки, созданные с помощью генеративных нейросетей. Задача FTC заключается в том, чтобы требовать от веб-сайтов удаления такого контента. В случае отказа ведомство будет обращаться в суд, однако это произойдёт только после вступления закона в силу в мае этого года. Для реализации этих задач агентство уже начало набирать новых сотрудников.

Теги: антимонопольное расследование, регулирование, сша
