Жёсткие диски пали очередной жертвой ИИ — с сентября цены взлетели, и в России тоже

Исследование ситуации на рынке жёстких дисков показало, что цены на них в последние месяцы резко выросли. Тенденция подтверждается в розничных сетях Германии, США и России. Связано это вновь с ажиотажным спросом на компоненты для систем ИИ.

Средний рост цен на 12 самых популярных жёстких дисков за последние четыре месяца составил 46 %, показало исследование ресурса ComputerBase. Так, накопители для NAS Seagate IronWolf, Western Digital WD Red, Toshiba Cloud Scale Capacity Drives и модели Seagate BarraCuda показали рост в цене на 23–66 %. Средний показатель роста цен с сентября 2025 года составил 46 %.

Схожая картина наблюдается в США. Жёсткий диск Seagate IronWolf ёмкостью 4 Тбайт в начале 2023 года стоил $70, а сейчас он продаётся по $99. Модель на 8 Тбайт сейчас оценивается в $199, а два года назад она была по $130. Альтернатива в лице Western Digital Red Plus сейчас стоит $175. И чем выше ёмкость диска, тем нагляднее эта тенденция. Seagate BarraCuda на 24 Тбайт, который во время распродаж был по $239, сейчас лежит на Amazon за внушительные $499, причём это у стороннего продавца. В магазинах Newegg эта модель отсутствует вообще.

Не радует и российская розница. Диск Seagate BarraCuda на 1 Тбайт по состоянию на 1 сентября стоил в магазинах DNS 5799 руб., а в настоящий момент продаётся по 11 999 руб.; версия на 4 Тбайт за то же время подорожала с 9899 до 14 999 руб. Модель WD Red Plus на 2 Тбайт в начале сентября имела ценник в 8699 руб., а сейчас её стоимость составляет 14 799 руб. Стандартный вариант Toshiba DT01 ёмкостью 1 Тбайт на 1 сентября оценивался в 5499 руб., а сейчас это 11 399 руб.

Рост цен на жёсткие диски происходит на фоне мирового дефицита и резкого подорожания чипов памяти — они взлетели более чем на 100 %, и потребители при сборке новых ПК порой вынуждены выбирать конфигурации с устаревшей памятью DDR4, потому что она дешевле. Дела с жёсткими дисками, конечно, обстоят не так скверно, как с памятью DRAM и HBM, но и эти накопители играют важную роль в обучении моделей искусственного интеллекта. Производители переориентируются на более ёмкие корпоративные модели — и делают это в ущерб потребителям. Другими словами, происходящее не связано с дефицитом DRAM, но цены начинают расти в целом по отрасли — не остаются в стороне и видеокарты.