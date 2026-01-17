Сегодня 17 января 2026
Samsung нарастит производство памяти всего на 5 % в 2026 году

Несмотря на значительный рост мирового спроса, компания Samsung увеличит производство DRAM всего на несколько процентов в этом году. Это значит, что проблема мирового дефицита памяти сохранится, и значительного облегчения ситуации в цепочке поставок ожидать не следует.

Источник изображений: samsung.com

Источник изображений: samsung.com

Проблемы с поставками вынудили крупнейших производителей памяти в лице Samsung, Micron и SK hynix принять экстренные меры для удовлетворения спроса со стороны отрасли искусственного интеллекта. Samsung направила туда часть чипов DRAM из потребительского сегмента и собирается увеличить их производство за счёт расширения предприятия в южнокорейском Пхёнтхэке. Однако, узнал ресурс DigiTimes, общий объём производства пластин DRAM компания Samsung в этом году, по прогнозам, увеличит лишь на 5 %: за 2025 год компания выпустила 7,6 млн пластин, а в этом данный показатель может составить 8 млн, и впервые компания выйдет на 2 млн пластин в квартал. Отрицательным фактором станет временная потеря мощностей, связанная с переходом Samsung на шестое поколение технологии 10 нм для DRAM. SK hynix нарастит производство на 8 % до 6,48 млн пластин в год; Micron же останется при прошлогодних 3,6 млн пластин.

Но рост производства в этом году не сможет покрыть прогнозируемого спроса. Сегодня предложение DRAM удовлетворяет лишь 60 % спроса клиентов, и в серверной DRAM покрывается менее половины потребностей. Только в I квартале 2026 года рост контрактных цен на DRAM может составить от 5 % до 60 % квартал к кварталу — в сегменте NAND он ожидается в диапазоне от 33 % до 38 % за тот же период. Недостаточно высокое предложение на рынке, отмечают наблюдатели, сохранится по меньшей мере до тех пор, пока не начнёт работать завод Samsung P4 в Пхёнтхэке, а это едва ли случится до 2027 года даже при ускоренном графике. SK hynix сможет значительно нарастить мощности только после полного ввода кластера в Йонъине в эксплуатацию.

Осложняет обстановку дефицит запасов по всей цепочке: в сегменте DRAM их хватает на две или три недели, в NAND — около шести недель. С октября 2025 года производство работает на близком к максимальному уровне, и восполнять запасы мешают недостаточно высокие производственные мощности. Истощаются и запасы у клиентов. Производители серверов не имеют возможности сформировать достаточно объёмные запасы, то же касается компаний, выпускающих иную готовую продукцию — возникают опасения по поводу крупномасштабных сбоев на рынке электроники в целом.

Поставщики реагируют на дефицит резком повышением цен: в четвёртом квартале некоторые клиенты согласили платить сразу на 70 % больше, чем кварталом ранее; у Samsung средняя цена продажи подскочила на 43 %. Samsung и SK hynix не решаются значительно наращивать производство DRAM, потому что слишком сильное расширение может привести к избытку предложения после того, как спрос на системы ИИ стабилизируется. По последний оценкам, запросы клиентов на DRAM могут вырасти на 30 % в годовом исчислении, причём значительную часть от этого показатели составит спрос со стороны крупных компаний и производителей чипов, в том числе AMD и Nvidia. В сегменте NAND рост спроса ожидается в районе 20 %. Оцениваемый на основе капитальных затрат рост производства составит около 20 % в сегменте DRAM и 17 % для NAND, но следует отметить, что совокупные мощности всех трёх крупнейших производителей уже распроданы на весь 2026 год. Таким образом, планируемое увеличение поставок памяти Samsung представляется незначительным и в краткосрочной перспективе не окажет благотворного влияния на цепочку поставок.

Более того, завод SK hynix M15X, расширение комплекса Samsung в Пхёнтхэке и новый завод Micron в американском Айдахо, скорее всего займутся удовлетворением спроса на HBM. Оба корейских гиганта сейчас занимаются активным развитием существующих и перспективных технологий HBM — HBM3, HBM3E и HBM4. Это значит, что в потребительском сегменте наращивание Samsung производства DRAM вообще может пройти незамеченным, и дефицит памяти с большой вероятностью сохранится ещё долгое время. Возможно, он не прекратится до 2028 года и даже со временем усилится из-за потребностей отрасли ИИ, заявил недавно вице-президент Micron. Как ожидается, цены на DRAM для ПК продолжат расти всю первую половину года, схожий эффект ожидает контрактные цены для мобильных устройств. Серверная DRAM в I квартале 2026 года подорожает ещё на 60 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Soft
Hard
