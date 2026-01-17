Сегодня 17 января 2026
Китайский ИИ наступает: ERNIE-5.0 от Baidu ворвался в десятку лучших моделей в мире

Китайский технологический гигант Baidu выпустил новую версию модели искусственного интеллекта ERNIE-5.0-0110, которая продемонстрировала впечатляющие результаты в различных тестах. В бенчмарке LMArena алгоритм набрал 1460 баллов, что позволило ERNIE-5.0 выйти на первое место в рейтинге китайских ИИ-моделей, а также занять восьмое место в глобальном списке самых производительных нейросетей. На данный момент это единственная ИИ-модель из Китая, которой удалось добиться такого результата.

Алгоритм ERNIE-5.0 также занял второе место в тестах на математические рассуждения, уступив лишь GPT-5.2-High. Превосходство китайской ИИ-модели над большинством общедоступных западных нейросетей при выполнении сложных логических задач говорит о значительном сокращении отставания Поднебесной от Запада в сфере искусственного интеллекта.

Алгоритм Baidu продемонстрировал конкурентоспособные результаты и в творческой генерации текстов, следовании инструкциям и программировании. Базовая архитектура большой языковой модели ERNIE-5.0 с 2 трлн параметров — «смесь экспертов» (MoE) — соответствует акценту Китая на эффективности. Такой подход позволяет снизить вычислительные мощности, необходимые для обработки одного запроса, по сравнению с моделями на базе других архитектур и с большим количеством параметров.

Другие китайские IT-гиганты также могут похвастаться значительными достижениями в сфере ИИ. Недавно Alibaba выпустила обновление для своего флагманского ИИ-приложения Qwen, благодаря чему нейросеть стала глубже интегрирована в обширную экосистему компании. Этот релиз по времени совпал с достижением отметки в 100 млн ежемесячно активных пользователей. В ноябре Qwen стало самым быстрорастущим приложением среди всех ИИ-продуктов в мире, показав прирост месячной аудитории на 149 %.

В декабре прошлого года выручка генеративного сервиса компании Kling AI превысила $20 млн, чему способствовали регулярные улучшения платформы. Сервис Kling AI является китайским аналогом Sora от OpenAI. Эта нейросеть генерирует реалистичные видеоролики по текстовым описаниям или на основе изображений.

Не так давно глава подразделения Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) заявил, что китайские ИИ-модели отстают от американских по уровню производительности всего на «несколько месяцев». Такова оценка руководителя одного из ведущих ИИ-подразделений, и она противоречит распространённому мнению о том, что Китай значительно отстаёт от западных стран в сфере искусственного интеллекта. Хассабис добавил, что сейчас Китай «ближе к возможностям США и Запада, чем предполагалось год или два назад». Однако, по его мнению, китайским компаниям всё ещё предстоит доказать свою способность к прорывам. «Вопрос в том, смогут ли они создать что-то новое, выходящее за существующие границы», — отметил Хассабис.

Источник:

Теги: baidu, искусственный интеллект, китай
