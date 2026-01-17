В московском метро запустили первый в России беспилотный поезд

По Большой кольцевой линии метро в Москве начал ходить первый в РФ поезд на автопилоте — он получил название «Москва-2024». Пока что он не станет перевозить пассажиров, а также на начальном этапе обеспечивать безопасность будет присутствующий в составе машинист, который будет следить за системой. Об этом сообщает «Mail Авто» со ссылкой на столичного мэра.

Созданием программной платформы автопилота занимались в Центре исследования и разработки беспилотного транспорта при правительстве Москвы. Задача первой стадии проекта — проверить основные системы, и в первую очередь автоведение поезда: его способность разгоняться, тормозить, управлять скоростью и останавливаться с достаточной точностью.

Ещё одна задача в рамках программы испытаний — протестировать систему автоматического обнаружения людей и посторонних предметов на путях, систему машинного зрения для выявления аномалий, а также отработать механизм взаимодействия с диспетчером в реальном времени. В будущем система сможет самостоятельно формировать график движения составов. «В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами. К 2030 году рассчитываем запустить первую линию беспилотного метро», — рассказал Сергей Собянин.