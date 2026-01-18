Главный миф об электромобилях треснул — батареи живут больше 10 лет, показало исследование

Автовладельцы в большинстве своём всё ещё раздумывают о возможности перехода с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары, и вопросов о целесообразности этого шага по-прежнему много. В частности, их интересует, на какой срок службы можно рассчитывать в случае покупки электромобиля. Согласно исследованию Geotab, батарея — один из основных элементов электромобиля — может прослужить более десятка лет.

Канадская компания Geotab, разработчик программного обеспечения для управления автопарком для логистических компаний, госучреждений и умных городов, с 2020 года занимается анализом деградации батарей электромобилей малой грузоподъёмности. В рамках исследования за 2025 год она изучила агрегированные данные о состоянии батарей в реальных условиях более чем 22 700 электромобилей 21 бренда различных моделей.

Согласно исследованию, средний темп деградации батарей составляет 2,3 % в год, что, по словам компании, соответствует сроку службы батареи в 13 лет и более. То есть после более чем десяти лет эксплуатации батарея электромобиля сохранит почти 75 % своей ёмкости. Отметим, что исследование, проведённое в 2024 году страховой компанией The Zebra, показало, что в США средний срок владения автомобилем у автовладельцев с наиболее продолжительной эксплуатацией составляет около восьми лет. Исходя из этого Geotab делает вывод, что электромобили являются жизнеспособным вариантом как для использования в автопарках, так и для индивидуальных владельцев.

Geotab отметила, что темпы деградации батареи варьируются в зависимости от модели, привычек зарядки, климата и характера использования электромобиля. Использование быстрой зарядки постоянным током (DC), как правило, увеличивает скорость деградации батареи по сравнению с более медленной зарядкой переменным током уровня Level 2 AC.

Примечательно, что в исследовании за 2024 год был зафиксирован более низкий средний темп деградации — 1,8 % в год. Geotab объяснила это увеличением количества автомобилей в последнем исследовании, а также ростом использования быстрой зарядки.

Также следует добавить, что появление полутвердотельных батарей обещает ещё более длительный срок службы электромобилей.