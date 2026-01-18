Сегодня 18 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Главный миф об электромобилях треснул — ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Главный миф об электромобилях треснул — батареи живут больше 10 лет, показало исследование

Автовладельцы в большинстве своём всё ещё раздумывают о возможности перехода с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары, и вопросов о целесообразности этого шага по-прежнему много. В частности, их интересует, на какой срок службы можно рассчитывать в случае покупки электромобиля. Согласно исследованию Geotab, батарея — один из основных элементов электромобиля — может прослужить более десятка лет.

Источник изображения: Bob Osias/unsplash.com

Источник изображения: Bob Osias/unsplash.com

Канадская компания Geotab, разработчик программного обеспечения для управления автопарком для логистических компаний, госучреждений и умных городов, с 2020 года занимается анализом деградации батарей электромобилей малой грузоподъёмности. В рамках исследования за 2025 год она изучила агрегированные данные о состоянии батарей в реальных условиях более чем 22 700 электромобилей 21 бренда различных моделей.

Согласно исследованию, средний темп деградации батарей составляет 2,3 % в год, что, по словам компании, соответствует сроку службы батареи в 13 лет и более. То есть после более чем десяти лет эксплуатации батарея электромобиля сохранит почти 75 % своей ёмкости. Отметим, что исследование, проведённое в 2024 году страховой компанией The Zebra, показало, что в США средний срок владения автомобилем у автовладельцев с наиболее продолжительной эксплуатацией составляет около восьми лет. Исходя из этого Geotab делает вывод, что электромобили являются жизнеспособным вариантом как для использования в автопарках, так и для индивидуальных владельцев.

Geotab отметила, что темпы деградации батареи варьируются в зависимости от модели, привычек зарядки, климата и характера использования электромобиля. Использование быстрой зарядки постоянным током (DC), как правило, увеличивает скорость деградации батареи по сравнению с более медленной зарядкой переменным током уровня Level 2 AC.

Примечательно, что в исследовании за 2024 год был зафиксирован более низкий средний темп деградации — 1,8 % в год. Geotab объяснила это увеличением количества автомобилей в последнем исследовании, а также ростом использования быстрой зарядки.

Также следует добавить, что появление полутвердотельных батарей обещает ещё более длительный срок службы электромобилей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Продажи электромобилей и гибридов в прошлом году выросли на 20 %, вопреки скептицизму
Маск против реальности: поставки Tesla падают, но в словах гендира — рост
Dreame показала на CES 2026 свой первый спорткар — 1903 л.с. и до 100 км/ч за 1,8 секунды
В московском метро запустили первый в России беспилотный поезд
Tesla откажется от продажи FSD навсегда — автопилот останется только по подписке
Китайский беспилотник Tianma-1000, способный нести до тонны груза, совершил первый полёт
Теги: электромобиль, батарея, исследование
электромобиль, батарея, исследование
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.