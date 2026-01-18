Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в социальной сети X объявил, что проектирование чипа следующего поколения AI5 для нужд искусственного интеллекта (ИИ) близко к завершению. Однако это сообщение прозвучало спустя шесть месяцев после того, как он заявил о том, что дизайн AI5 уже полностью готов.

В том же посте Маск, как сообщает Electrek, озвучил далеко идущие планы по ускорению темпов разработки ИИ-чипов, заявив о намерении перейти на 9-месячный цикл проектирования для будущих поколений устройств, начиная с AI6 и включая чипы AI7, AI8 и последующие версии. Он также пригласил специалистов присоединиться к команде для работы над тем, что, по его прогнозу, станет «самым массово производимым продуктом в мире для ИИ».

Текущий статус проекта вступает в противоречие с предыдущими высказываниями главы Tesla, который ещё в июле заявлял о готовности AI5. Поскольку в стандартной практике полупроводниковой индустрии после заморозки дизайна следует этап передачи документации на производство (tape-out), получение первых инженерных образцов, а затем длительный период валидации и тестирования перед началом серийного выпуска, ситуация может указывать на то, что компания столкнулась с неудачами на одном из этих этапов либо предыдущая информация не соответствовала действительности.

Ранее стало известно, что массовое производство AI5, запуск которого позиционируется как следующий крупный шаг в бортовых вычислениях после перехода с HW3 на HW4, отложено до середины 2027 года. Сам Маск также подтверждал, что хотя первые образцы могут появиться раньше, для оснащения автомобилей потребуются «несколько сотен тысяч» чипов, и их выпуск наладится не ранее 2027 года. Такой сдвиг сроков напрямую повлияет на планы компании и ожидаемый в 2026 году Cybercab, по всей видимости, будет выпущен на текущем поколении аппаратного обеспечения AI4, а не на более мощном AI5. Ожидается, что новый чип будет до десяти раз мощнее текущего AI4, а его производством займутся партнёры Samsung и TSMC, потенциально используя 4-нм или даже 3-нм техпроцесс.

Наибольшее удивление у экспертов вызывает заявленная цель Маска установить 9-месячный цикл для крупных архитектурных обновлений, начиная с AI6. В полупроводниковой отрасли такой темп считается неслыханным, поскольку даже лидеры потребительской электроники, такие как Apple, придерживаются ежегодных циклов выпуска продуктов, разработка которых фактически занимает несколько лет.