Сегодня 18 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Илон Маск снова «почти закончил» ИИ-проц...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск снова «почти закончил» ИИ-процессор Tesla AI5 — полгода назад чип был «уже готов»

Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в социальной сети X объявил, что проектирование чипа следующего поколения AI5 для нужд искусственного интеллекта (ИИ) близко к завершению. Однако это сообщение прозвучало спустя шесть месяцев после того, как он заявил о том, что дизайн AI5 уже полностью готов.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

В том же посте Маск, как сообщает Electrek, озвучил далеко идущие планы по ускорению темпов разработки ИИ-чипов, заявив о намерении перейти на 9-месячный цикл проектирования для будущих поколений устройств, начиная с AI6 и включая чипы AI7, AI8 и последующие версии. Он также пригласил специалистов присоединиться к команде для работы над тем, что, по его прогнозу, станет «самым массово производимым продуктом в мире для ИИ».

Источник изображения: Elon Musk/X

Источник изображения: Elon Musk/X

Текущий статус проекта вступает в противоречие с предыдущими высказываниями главы Tesla, который ещё в июле заявлял о готовности AI5. Поскольку в стандартной практике полупроводниковой индустрии после заморозки дизайна следует этап передачи документации на производство (tape-out), получение первых инженерных образцов, а затем длительный период валидации и тестирования перед началом серийного выпуска, ситуация может указывать на то, что компания столкнулась с неудачами на одном из этих этапов либо предыдущая информация не соответствовала действительности.

Ранее стало известно, что массовое производство AI5, запуск которого позиционируется как следующий крупный шаг в бортовых вычислениях после перехода с HW3 на HW4, отложено до середины 2027 года. Сам Маск также подтверждал, что хотя первые образцы могут появиться раньше, для оснащения автомобилей потребуются «несколько сотен тысяч» чипов, и их выпуск наладится не ранее 2027 года. Такой сдвиг сроков напрямую повлияет на планы компании и ожидаемый в 2026 году Cybercab, по всей видимости, будет выпущен на текущем поколении аппаратного обеспечения AI4, а не на более мощном AI5. Ожидается, что новый чип будет до десяти раз мощнее текущего AI4, а его производством займутся партнёры Samsung и TSMC, потенциально используя 4-нм или даже 3-нм техпроцесс.

Наибольшее удивление у экспертов вызывает заявленная цель Маска установить 9-месячный цикл для крупных архитектурных обновлений, начиная с AI6. В полупроводниковой отрасли такой темп считается неслыханным, поскольку даже лидеры потребительской электроники, такие как Apple, придерживаются ежегодных циклов выпуска продуктов, разработка которых фактически занимает несколько лет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Около 1000 человекоподобных роботов Optimus уже трудятся на заводах Tesla
Tesla запустила первый в США завод по переработке лития из руды — Маск назвал его «лицензией на печать денег»
Китайские компании значительно обогнали Tesla и Figure AI по поставкам человекоподобных роботов
Главный миф об электромобилях треснул — батареи живут больше 10 лет, показало исследование
В московском метро запустили первый в России беспилотный поезд
В США заложили основу для компактных квантовых чипов на ловушках ионов
Теги: tesla, илон маск
tesla, илон маск
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.