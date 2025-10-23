Выпуском ИИ-чипов для Tesla в США будут заниматься как Samsung, так и TSMC

Не является секретом контракт на выпуск чипов для ускорителей ИИ компании Tesla южнокорейской Samsung на строящемся предприятии в Техасе. Глава автопроизводителя Илон Маск (Elon Musk) накануне признался, что к выпуску чипов AI5 будет привлечено и американское предприятие TSMC в Аризоне, поскольку компания хочет получать такие компоненты в избытке.

Унификация данных чипов с бортовыми системами электромобилей поможет Tesla гибко перенаправлять их запасы на человекоподобных роботов или собственные центры обработки данных. «Наша явная цель заключается в перепроизводстве чипов AI5», — пояснил глава Tesla на вчерашней квартальной отчётной конференции. При этом он подчеркнул, что компания не откажется от использования ускорителей Nvidia в своей вычислительной инфраструктуре для обучения языковых моделей. «Мы не собираемся заменять Nvidia, чтобы вы понимали, но мы будет сочетать их применение», — добавил миллиардер.

Как пояснил Маск на этой неделе, Tesla сейчас располагает вычислительными мощностями, соответствующими 81 000 чипов Nvidia H100. Чип AI5 собственной разработки впервые был анонсирован на собрании акционеров Tesla в 2024 году. В июле текущего года стало известно о заключении контракта с Samsung на сумму $16,5 млрд, по условиям которого компания должна будет выпускать чипы AI6 для нужд Tesla на своём предприятии в Техасе. Ещё тогда Маск признался, что чипы AI5 более зрелого поколения для Tesla будет выпускать TSMC.

Теперь же глава Tesla заявил, что к производству AI5 будут привлечены Samsung и TSMC одновременно, причём с использованием их американских предприятий. Как образно дал понять Маск, чип AI5 по площади кристалла будет соответствовать половине чипов, выпускаемых компаниями Nvidia и AMD. Поскольку Tesla будет единственной компанией, эксплуатирующей чип AI5, при разработке от всех «ненужных» функциональных блоков удалось избавиться. Дизайн чипа удалось оптимизировать и упростить, это также ускорило его разработку, по словам Маска. Помимо графической подсистемы и сигнальных процессоров, были упразднены и другие части чипа. В итоге, как утверждает Маск, AI5 обеспечит превосходство над конкурентами по соотношению производительности и себестоимости буквально в десять раз.

«Nvidia проделала потрясающую работу, имея дело практически с невозможным в реализации набором требований, но в нашем случае мы рассчитываем на радикальное упрощение», — пояснил Илон Маск. Как известно, миллиардер возглавляет ИИ-стартап xAI, который готов стать крупным клиентом Tesla в части использования специализированных ускорителей ИИ. Сейчас эта компания вынуждена полагаться на ускорители разработки Nvidia.