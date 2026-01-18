Сегодня 18 января 2026
Новости Software
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 11, чтобы ПК снова могли нормально выключаться

Microsoft вынужденно выпустила экстренное обновление для Windows 11 — всего через четыре дня после публикации первого в 2026 году патча безопасности. Внеочередное обновление потребовалось потому, что исходное KB5073455, выпущенное 13 января, привело к серьёзным сбоям на некоторых компьютерах.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

После установки первого обновления компьютеры под управлением Windows 11 23H2 и включенной функцией «Безопасного запуска» (Secure Launch) начали испытывать проблемы с корректным завершением работы или переходом в режим сна. Вместо этого система выполняет неожиданную перезагрузку, что может привести к потере несохраненных данных. Кроме того, как сообщает The Verge, на более широком спектре платформ, включая Windows 11 версии 25H2 и Windows Server 2025, возникали сбои подключения и аутентификации при попытке входа через удалённый рабочий стол.

Для устранения проблемы уже 17 января было распространено внеплановое обновление (OOB). При этом в Microsoft подтвердили, что идентифицировали проблему, вызванную январским обновлением безопасности. Это уже не первый случай, когда компании приходится прибегать к внеочередным выпускам обновлений для устранения ошибок, внесённых предыдущими патчами, что в последнее время происходит всё чаще. Ранее такие выпуски были редкостью.

Теги: microsoft, windows 11, операционная система
