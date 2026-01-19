Сегодня 19 января 2026
Gemini не превратят в билборд: Google объяснила, почему осторожничает с рекламой в ИИ

Несмотря на рост популярности Gemini и ожидания маркетологов появления новой рекламной площадки, Google пока не планирует размещать рекламу в этом приложении. Об этом заявил вице-президент компании по глобальной рекламе Дэн Тейлор (Dan Taylor) в интервью изданию Business Insider.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

По его словам, команда сосредоточена на развитии рекламных интеграций в другом направлении в рамках ИИ-поиска, где рекламные блоки уже начали появляться в автоматических сводках ИИ-обзоров (AI Overviews) и в ИИ-режиме (AI Mode), который предоставляет развёрнутые ответы, а не просто список ссылок, позволяя уточнять запросы в диалоге, анализировать изображения и получать персонализированную информацию для решения сложных задач.

Тейлор пояснил стратегическое различие инструментов: поиск и чат-бот выполняют разные функции. Поиск служит для обнаружения новой информации и товаров, тогда как Gemini — это ассистент для создания, анализа и выполнения различных задач. Думая о монетизации Google опирается на более чем 25-летний опыт работы с поисковой рекламой. Интеграция же рекламы в ИИ-ассистентов является новой областью, сопряжённой с рядом сложных вопросов. Например, необходимо решить, где и когда показывать рекламу, как она должна выглядеть и как обеспечить баланс между коммерческими интересами и объективностью ответов. Кроме того, существует риск отпугнуть пользователей в условиях жёсткой конкуренции с такими компаниями, как ChatGPT от OpenAI, Copilot от Microsoft и Claude от Anthropic.

Как отмечает технологический аналитик Бен Томпсон (Ben Thompson), компания, которая первой начнёт активно внедрять рекламу в подобных продуктах, может столкнуться с негативной реакцией, что заставит других игроков рынка действовать более осторожно. При этом у Google, в отличие от испытывающей давление инвесторов OpenAI, есть финансовая подушка безопасности в виде доходов от традиционного поиска, позволяющая не торопиться с монетизацией Gemini.

Тем временем интеграция рекламы в ИИ-поиск Google уже показывает обнадёживающие результаты. По словам Тейлора, более 80 % рекламодателей компании уже используют инструменты с элементами искусственного интеллекта, а функция ИИ-обзоров, генерирующая сводки вверху страницы результатов поиска, привлекла уже более 2 млрд активных пользователей в месяц, что сопоставимо по вовлечённости с традиционной поисковой рекламой.

Одновременно в ИИ-режиме, позволяющем вести длительный диалог, показ рекламы может выглядеть слишком навязчивым и подорвать доверие пользователей. В качестве примера Тейлор привёл новичка, который только-только начал интересоваться подготовкой к марафону и вряд ли заинтересуется рекламой профессиональных кроссовок.

Google также начала тестировать новый рекламный формат под названием Direct Offers, который позволит рекламодателям предлагать пользователям персональные скидки и функцию оформления покупок непосредственно в ИИ-режиме Google Search и внутри интерфейса приложения Gemini.

Источник:

Теги: google, gemini, ии
