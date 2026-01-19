Сегодня 19 января 2026
В России появились модули ОЗУ кустарной сборки — их делают из б/у комплектующих

Рост цен на чипы памяти и дефицит модулей ОЗУ привели к появлению на рынке России модулей кустарной сборки, основой которых становятся б/у комплектующие. Чипы памяти выпаиваются из сломанных видеокарт, ноутбуков и других устройств, после чего инсталлируются на новые печатные платы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В сообщении сказано, что сборщики таких комплектующих закупают на китайских онлайн-площадках печатные платы, после чего напаивают на них чипы памяти, снятые с вышедших из строя видеокарт, ноутбуков и других устройств. Один из собеседников издания рассказал, что недавно ему удалось выгодно перепродать специализирующейся на поставках комплектующих для ПК фирме партию примерно из 5 тыс. бывших в употреблении микросхем памяти. «Собирая из них готовые модули, а не перепродавая уже собранные изделия, покупатели могли дополнительно заработать несколько миллионов рублей», — считает собеседник издания.

Основатель и владелец сервисного центра vik-on Виктор Веклич сумел собрать 32-гигабайтый модуль ОЗУ из подручных компонентов. Он рассказал, что для это были задействованы чипы памяти с двух модулей SODIMM стоимостью примерно 8 тыс. рублей каждый, а также печатная плата китайского производства. По его словам, себестоимость собранного им модуля составила около 17 тыс. рублей. Он также добавил, что получить чипы памяти можно, купив их в Китае или сняв с б/у компонентов.

«Процесс достаточно кропотливый, особенно при использовании неновых чипов. Производство одной планки памяти вручную занимает около двух с половиной часов, и выпуск больших объёмов модулей из бывших в употреблении чипов затруднён, хотя отдельные этапы можно оптимизировать», — считает Веклич. Он добавил, что заниматься самостоятельной сборкой целесообразно только в формате хобби, поскольку самодельные модули не удастся реализовать по полной рыночной цене нового продукта.

На одном из московских радиорынков журналистам «Известий» предложили приобрести модули ОЗУ на 32 Гбайт за 30 тыс. рублей. Продавцы заверили, что ничего не слышали о восстановленных устройствах. Вероятно, такого рода продукция пока не дошла до массового розничного рынка. Один из собеседников журналистов считает, что сейчас восстановленные модули памяти в основном распространяются в корпоративном сегменте.

Любопытно, что в России существенно вырос спрос на оборудование для сборки электроники, в том числе модулей ОЗУ. Данные Wildberries & Russ указывают на то, что продажи специальных паяльных станций для перепайки микросхем в конце 2025 года выросли на 48 % по сравнению с началом года. Спрос на продвинутые приборы такого типа стоимостью выше 10 тыс. рублей подскочил на 72 %.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что сборка модулей памяти в России набирает обороты. Он назвал это явление беспрецедентным, поскольку раньше этим никто не занимался. При этом он считает, что в случае дальнейшего роста цен на комплектующие для ПК «самосборка» может захлестнуть массовый рынок. «В ситуации, когда стоимость памяти неуклонно стремится вверх, таких предложений будет всё больше и больше. Это как аффинаж — только в данном случае речь идёт о добыче из старой сломанной электроники не драгметаллов, а дефицитных микросхем», — отметил эксперт.

Муртазин не стал оценивать масштабы производства самодельных модулей ОЗУ. По его мнению, себестоимость кустарных модулей памяти составляет около 20 % от цены нового изделия, что делает подобную сборку экономически привлекательной. Однако такие комплектующие могут вести себя непредсказуемо: модуль может работать корректно, сбоить или вовсе оказаться неработоспособным. Это обусловлено тем, что в условиях кустарной сборки планки памяти не проходят полноценный отбор, тестирование и контроль качества.

озу, россия, кустарное производство, dram
