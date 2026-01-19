Google усложнит установку приложений на Android из сторонних источников

Google подтвердила, что устанавливать приложения в Android из cторонних источников в обход официального магазина скоро станет сложнее. Директор по управлению продуктами Google Play Мэтью Форсайт (Matthew Forsyth) в соцсети X объяснил, что речь идёт не о жёстком запрете загрузки сторонних файлов, а о введении так называемого «уровня ответственности».

По словам Форсайта, технически продвинутые пользователи по-прежнему смогут выбрать опцию «Установить без проверки». Однако уточняется, что этот путь будет включать дополнительные шаги, которые смогут гарантировать, что владелец устройства в полной мере осознаёт потенциальные риски, запуская сторонний APK-файл от непроверенных разработчиков.

Информация о новых правилах, как отмечает Android Authority, совпадает с находками в коде свежих версий Google Play, где уже появились новые предупреждения о проверке авторов приложений. Пока неясно, насколько сильно компания решит усложнить процесс установки, но о радикальных мерах вроде обязательного подключения к компьютеру или использования внешних инструментов речь пока не идёт. Судя по всему, Google пытается найти баланс: добавить дополнительные шаги для защиты обычных пользователей, но сохранить традиционную открытость Android для энтузиастов.