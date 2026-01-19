Сегодня 19 января 2026
Крупнейшее социологическое исследование по видео­играм в России опровергло главные мифы о российских геймерах

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) совместно с Аналитическим центром НАФИ провела крупнейшее социологическое исследование по видео­играм в России. Проект называется «Гейминг в России 2026».

Источник изображения: Cyberia Nova

Источник изображения: Cyberia Nova

В рамках инициативы было опрошено 4600 граждан РФ в возрасте от 14 лет (в том числе 791 родитель детей от 7 до 14 лет). Выборка отражает генеральную совокупность геймеров по полу, возрасту и районам проживания.

Совокупная игровая аудитория в России достигла 106–110 млн человек (от 78 до 81 % населения страны). Ежедневно в видеоигры играет каждый третий взрослый россиянин (34 %) — в исследовании за 2022 год таких было лишь 23 %.

Источник изображения: Mundfish

Источник изображения: Mundfish

Кто, где и на каких устройствах в России играет в видеоигры:

  • играют мужчины (82 %), женщины (69 %), молодёжь 14–17 лет (93 %) и 18–24 лет (90 %);
  • две трети геймеров (65 %) работают, однако из них большинство (65 %) не имеет высшего образования;
  • среди геймеров больше людей с относительно высоким достатком (могут без труда купить крупную бытовую технику, но не автомобиль), чем среди негеймеров — 34 против 29 %;
  • на смартфонах и планшетах играют от 60 до 80 % пользователей — это самый популярный вид гейминга в России. На втором месте — ПК;
  • наибольшая доля геймеров (более 80 % от населения города) в Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Перми, а среди жителей Москвы видеоиграми увлекаются 75 %;
  • многие игроки (47 %) рассматривают гейминг как полноценную форму культурного досуга, сопоставимую с чтением книг, просмотром кино.

Женщины чаще выбирают головоломки, а мужчины — шутеры, стратегии и RPG. Представители старшего поколения (от 55 лет) склоняются к головоломкам, тогда как юные игроки (14-34) предпочитают симуляторы и ролевые игры.

Размер статистической погрешности данных не превышает 1,4 % (источник изображения: РВИ)

Размер статистической погрешности данных не превышает 1,4 % (источник изображения: РВИ)

В российском обществе преобладают позитивные установки в отношении влияния видеоигр на человека:

  • почти две трети россиян (62 %) убеждены, что видеоигры способствуют развитию полезных навыков;
  • среди этих навыков — логическое мышление (55 %), координация и реакция (36 %), стратегическое планирование (36 %), принятие решений (33 %) и творческое мышление (29 %);
  • по мнению 61 % респондентов, с помощью видеоигр можно расслабиться и снять стресс;
  • 60 % считают, что игры развивают соревновательный дух и целеустремлённость;
  • среди отрицательных эффектов видеоигр россияне называют негативное влияние на успеваемость детей и подростков (56 %), появление игровой зависимости (55 %), вред психическому и физическому здоровью (52 %);
  • 35 % опрошенных считают, что видеоигры делают людей более жестокими в повседневной жизни, а 32 % уверены, что видеоигры — пустая трата времени.

«Гейминг в России 2026» показывает, что видеоигры перестали быть нишевым увлечением детей и аутсайдеров, и опровергает главные мифы о российском гейминге. В полном объёме результаты исследования доступны по ссылке.

игры, россия
