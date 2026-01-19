Сегодня 19 января 2026
Freelance.ru запустил «ИИ-кадровика» — сервис Virtual HR для умного подбора фрилансеров

Российская платформа Freelance.ru объявила о запуске нового сервиса Virtual HR — инструмента для подбора фрилансеров с использованием семантического поиска и алгоритмов искусственного интеллекта. Решение ориентировано в первую очередь на HR-специалистов и тех, кто регулярно ищет исполнителей под проекты. На текущий момент система доступна в бета-режиме.

Источник изображения: Freelance.today

Источник изображения: Freelance.today

В основе Virtual HR лежит комбинированный подход: сервис использует обычный поиск по тексту, семантический анализ и алгоритмы искусственного интеллекта. Система анализирует профили специалистов на платформе — их портфолио, навыки, опыт работы, описания проектов и отзывы заказчиков — и на основе этих данных формирует обобщённую картину профессионального уровня каждого фрилансера.

Поиск в Virtual HR работает не только по ключевым словам, но и по смыслу запроса. Если требования сформулированы неточно или слишком широко, сервис может автоматически уточнить запрос, сделав акцент на действительно важных параметрах и убрав лишние. Это позволяет быстрее получать более релевантные результаты без ручной настройки множества фильтров.

Для более сложных задач предусмотрен режим ИИ-подбора. В этом случае после первичного отбора система дополнительно пересматривает список кандидатов и заново ранжирует их с учётом того, насколько хорошо они подходят под конкретную задачу или формат сотрудничества.

В Freelance.ru отмечают, что Virtual HR не заменяет классический рекрутинг. Сервис рассчитан на поиск специалистов для проектной работы, разовых задач и длительного проектного сотрудничества, а не на традиционный найм в штат.

Источник:

Теги: фриланс, ии, hr, найм
