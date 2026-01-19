Неисправный компьютер Altair 8800 отремонтировали и впервые запустили спустя 52 года после выпуска

Владелец компьютера-конструктора MITS Altair 8800 приобрёл его в 1974 году, но не справился со сборкой, в результате чего устройство было предано забвению на целых 52 года. Недавно этот компьютер был отремонтирован с установкой нового блока питания и успешно запустил игру Kill the Bit, написанную в 1975 году. Историк компьютеров SDF из Interim Computer Museum (ICM) поделился этим знаменательным моментом в своём профиле X.

Altair 8800 занимает особое место в истории компьютеров. Он был представлен в 1974 году, и, согласно многим источникам, является первым коммерчески успешным персональным компьютером. Среди отличительных черт этой конфигурируемой и расширяемой машины были её поставка в виде комплектов для самостоятельной сборки, внедрение стандарта шины S-100 и использование процессора Intel 8080 с частотой 2,0 МГц. В стандартной комплектации Altair 8800 поставлялся без экрана и видеовыхода.

SDF продемонстрировал программирование Altair 8800 без экрана и клавиатуры с помощью переключателей на передней панели, каждый из которых имеет свой собственный светодиод. На фрагменте видео в соцсети X можно увидеть, как историк компьютеров вводит в Altair игру Kill the Bit, написанную Дином МакДэниелом (Dean McDaniel) в далёком мае 1975 года.

Компьютер Altair 8800 продавался в 1974 году в виде комплекта стоимостью $439, что сегодня соответствует более $2500. Возможно, первому покупателю этого конкретного экземпляра, не справившемуся со сборкой, стоило приобрести уже собранную модель за $621 доллар (более $3500 в сегодняшних деньгах).

Процессор Intel 8080, на базе которого построен Altair 8800, стал первым коммерчески жизнеспособным микропроцессором общего назначения. Этот процессор является одним из самых значительных ранних достижений компании Intel. Он был разработан Федерико Фаггином (Federico Faggin) — инженером, который также стоял за такими легендарными чипами, как Intel 4004 и Zilog Z80. Первые шаги AMD в вычислительной технике были сделаны на основе этого же чипа — компания вышла на рынок процессоров с помощью клона 8080 под названием AM9080 и смогла хорошо заработать на его поставках для военных.

«Музей временных компьютеров» (Interim Computer Museum, ICM) стремится сохранить и поделиться историей вычислительной техники посредством интерактивных экспозиций, использующих винтажное оборудование с современными доработками. По словам создателей музея, их «экспозиции предоставляют возможность непосредственного взаимодействия, соединяя прошлое и настоящее, позволяя посетителям изучить эволюцию вычислительных технологий».