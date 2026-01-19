Сегодня 19 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Роскомнадзор заявил об удвоении количест...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор заявил об удвоении количества DDoS-атак в 2025 году

В прошлом году был зафиксирован существенный рост числа и сложности DDoS-атак. Специалисты в сфере информационной безопасности говорят об увеличении количества подобных инцидентов на 90 % по сравнению с предыдущим годом, а в Роскомнадзоре заявили о росте числа DDoS-атак на 100 %.

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

Подведомственный РКН Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал за второе полугодие прошлого года свыше 15 тыс. DDoS-атак. Всего же за прошлый год ведомство зафиксировало более 21 тыс. подобных инцидентов, тогда как в 2024 году их было около 10 тыс. Это указывает о росте год к году более чем на 100 %.

В сообщении сказано, что доля зарубежного вредоносного трафика в DDoS-атаках «остаётся стабильно высокой». Больше всего вредоносного трафика поступало из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Индонезии, Тайваня, Франции и Швеции. «Эти страны — ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей. Однако фиксируемая география трафика не отражает реальное местонахождение организаторов атак», — сказано в сообщении Роскомнадзора.

Чаще всего для проведения DDoS-атак использовались распределённые ботнеты, сформированные из скомпрометированных сетевых устройств в разных странах мира. За счёт этого злоумышленники могут маскировать источник атак, повышать устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействия.

ИБ-компания Servicepipe заявила об увеличении DDoS-атак в 1,9 раза в 2025 году по сравнению с 2024 годом, а количество используемых ботнетов, по данным специалистов, выросло более чем на треть. В компании «Инфосистемы Джет» рост сетевых атак оценили в 50 % год к году, а в «Лаборатории Касперского» сообщили об увеличении на 42 % за отчётный период. В ГК «Солар» за неполный 2025 год зафиксировали рост сетевых атак на 30 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Крупнейшее социологическое исследование по видео­играм в России опровергло главные мифы о российских геймерах
Продажи смартфонов в России рухнули на четверть — россияне всё чаще выбирают вторичный рынок
Роскомнадзор разогнал блокировки на 59 % в прошлом году — под запрет попали 1,3 млн материалов
Anthropic признала уязвимость Claude Cowork и переложила риски на пользователей
Миллионы наушников Sony, JBL, Xiaomi и других брендов оказались под угрозой взлома — в Google Fast Pair нашли уязвимость
YouTube расширил родительский контроль — теперь можно заблокировать Shorts и не только
Теги: ddos, хакеры, россия
ddos, хакеры, россия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.