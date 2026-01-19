Роскомнадзор заявил об удвоении количества DDoS-атак в 2025 году

В прошлом году был зафиксирован существенный рост числа и сложности DDoS-атак. Специалисты в сфере информационной безопасности говорят об увеличении количества подобных инцидентов на 90 % по сравнению с предыдущим годом, а в Роскомнадзоре заявили о росте числа DDoS-атак на 100 %.

Подведомственный РКН Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал за второе полугодие прошлого года свыше 15 тыс. DDoS-атак. Всего же за прошлый год ведомство зафиксировало более 21 тыс. подобных инцидентов, тогда как в 2024 году их было около 10 тыс. Это указывает о росте год к году более чем на 100 %.

В сообщении сказано, что доля зарубежного вредоносного трафика в DDoS-атаках «остаётся стабильно высокой». Больше всего вредоносного трафика поступало из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Индонезии, Тайваня, Франции и Швеции. «Эти страны — ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей. Однако фиксируемая география трафика не отражает реальное местонахождение организаторов атак», — сказано в сообщении Роскомнадзора.

Чаще всего для проведения DDoS-атак использовались распределённые ботнеты, сформированные из скомпрометированных сетевых устройств в разных странах мира. За счёт этого злоумышленники могут маскировать источник атак, повышать устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействия.

ИБ-компания Servicepipe заявила об увеличении DDoS-атак в 1,9 раза в 2025 году по сравнению с 2024 годом, а количество используемых ботнетов, по данным специалистов, выросло более чем на треть. В компании «Инфосистемы Джет» рост сетевых атак оценили в 50 % год к году, а в «Лаборатории Касперского» сообщили об увеличении на 42 % за отчётный период. В ГК «Солар» за неполный 2025 год зафиксировали рост сетевых атак на 30 %.