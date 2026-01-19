Европа вдохновилась DeepSeek и ускорила создание своей альтернативы американскому ИИ

Европейские лаборатории искусственного интеллекта ускорили работу по созданию конкурентоспособных технологий, стремясь достичь цифрового суверенитета. Несмотря на доминирование США в этой области, разработчики из ЕС, вдохновлённые успехом китайского стартапа DeepSeek, верят в возможность прорыва за счёт инновационных подходов и альтернативных путей.

Американские компании сейчас контролируют практически всю цепочку ИИ-индустрии начиная от производства чипов и заканчивая готовыми приложениями, пишет Wired. Эта монополия не может не волновать европейских лидеров, особенно на фоне политических разногласий с новой администрацией США. Профессор Оксфордского университета Розария Таддео (Rosaria Taddeo) предупреждает, что ИИ стал критически важной инфраструктурой, которую Европа сама не производит. По её мнению, такая зависимость делает ЕС уязвимым в любых будущих переговорах, так как технологии могут стать рычагом давления. «Мы слишком легковерны, поддавшись нарративу о том, что инновации происходят только в США и что мы упустили возможность развития ИИ, и даже не должны об этом думать, — говорит Таддео. — Это опасный нарратив».

К тому же, недавний прорыв DeepSeek разрушил миф о том, что успех в ИИ-технологиях зависит исключительно от количества денег и процессоров. Это дало надежду европейским лабораториям и понимание того, что можно конкурировать не за счёт мощности и количества процессоров, а за счёт новой архитектуры и открытости кода. Профессор Ганноверского университета имени Лейбница Вольфганг Нейдл (Wolfgang Nejdl) считает, что публикация исходного кода ИИ-моделей позволит учёным коллективно их улучшать, многократно увеличивая эффективность, что недоступно для закрытых американских моделей.

Пока чиновники спорят о таких методах поддержки рынка, как выделение грантов и призывы покупать только отечественное ПО, инженеры уже действуют. Технический директор бельгийской компании Magics Technologies, разрабатывающей специализированные процессоры для ИИ, предназначенные для использования в космосе, Ин Цао (Ying Cao) отмечает, что главное для разработчиков — наличие спроса на их продукт, а не просто получение субсидий. В свою очередь, команда Нейдла в рамках проекта SOOFI готовится в течение года выпустить конкурентную языковую модель на 100 миллиардов параметров, рассчитывая стать «европейским DeepSeek» и доказать, что гигантские кластеры видеокарт больше не являются единственным залогом успеха.