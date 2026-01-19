iPhone станет ближе к Android-смартфонам: Dynamic Island переедет в угол, а датчики скроются под экраном, но это не точно

Владельцам будущих смартфонов Apple, возможно, придётся привыкать к новому расположению элементов на экране. Известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что в модели iPhone 18 Pro компания планирует отказаться от центрального выреза, переместив фронтальную камеру и интерактивную зону Dynamic Island в левый верхний угол.

По словам блогера, это станет возможным благодаря внедрению системы Face ID под дисплеем, которая избавит экран от привычного овального выреза. Dynamic Island, впервые появившаяся на iPhone 14 Pro в качестве маскировки датчиков, теперь будет появляться из левого верхнего угла экрана — той зоны, где сегодня располагаются системные иконки.

Однако, как пишет издание MacRumors, другие источники, включая Марка Гурмана (Mark Gurman), Росса Янга (Ross Young) и издание The Information, высказывают иное мнение. Одни считают, что Dynamic Island просто уменьшится, другие допускают его полное исчезновение или сохранение в центре. Не исключено, что текущие слухи о смещении выреза вообще возникли из-за неверной трактовки инженерных чертежей, где модуль камеры и скрытые сканеры изображены отдельно друг от друга, на разных схемах.

Помимо перемен в расположении элементов на экране, инсайдер рассказал о мощном процессоре A20 Pro, камере с изменяемой диафрагмой и расширенной поддержке спутниковой связи, включая возможность передачи данных через 5G-спутники. Узнать наверняка, какие из этих прогнозов сбудутся, получится только осенью 2026 года, когда Apple проведёт официальную презентацию.

Стоит отметить, что отношения блогера с корпорацией сейчас напряженные: Apple судится с ним из-за раскрытия коммерческой тайны программного обеспечения iOS и уже получила заочное решение суда, требуя возмещения убытков и судебного запрета на дальнейшие утечки. Однако Проссеру это не мешает продолжать снимать видеоролики, касающиеся будущих продуктов Apple.