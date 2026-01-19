Сегодня 19 января 2026
iPhone станет ближе к Android-смартфонам: Dynamic Island переедет в угол, а датчики скроются под экраном, но это не точно

Владельцам будущих смартфонов Apple, возможно, придётся привыкать к новому расположению элементов на экране. Известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что в модели iPhone 18 Pro компания планирует отказаться от центрального выреза, переместив фронтальную камеру и интерактивную зону Dynamic Island в левый верхний угол.

Источник изображений: macrumors.com

Источник изображений: macrumors.com

По словам блогера, это станет возможным благодаря внедрению системы Face ID под дисплеем, которая избавит экран от привычного овального выреза. Dynamic Island, впервые появившаяся на iPhone 14 Pro в качестве маскировки датчиков, теперь будет появляться из левого верхнего угла экрана — той зоны, где сегодня располагаются системные иконки.

Однако, как пишет издание MacRumors, другие источники, включая Марка Гурмана (Mark Gurman), Росса Янга (Ross Young) и издание The Information, высказывают иное мнение. Одни считают, что Dynamic Island просто уменьшится, другие допускают его полное исчезновение или сохранение в центре. Не исключено, что текущие слухи о смещении выреза вообще возникли из-за неверной трактовки инженерных чертежей, где модуль камеры и скрытые сканеры изображены отдельно друг от друга, на разных схемах.

Помимо перемен в расположении элементов на экране, инсайдер рассказал о мощном процессоре A20 Pro, камере с изменяемой диафрагмой и расширенной поддержке спутниковой связи, включая возможность передачи данных через 5G-спутники. Узнать наверняка, какие из этих прогнозов сбудутся, получится только осенью 2026 года, когда Apple проведёт официальную презентацию.

Стоит отметить, что отношения блогера с корпорацией сейчас напряженные: Apple судится с ним из-за раскрытия коммерческой тайны программного обеспечения iOS и уже получила заочное решение суда, требуя возмещения убытков и судебного запрета на дальнейшие утечки. Однако Проссеру это не мешает продолжать снимать видеоролики, касающиеся будущих продуктов Apple.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
apple iphone, смартфоны
