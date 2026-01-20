Google обновила интерфейс голосового поиска на Android — впервые за несколько лет

Google начала распространение крупного обновления интерфейса голосового поиска на Android. После нескольких лет использования дизайна с анимацией в виде четырёх точек, пользователи, наконец, получат современное и настраиваемое приложение.

Доступ к функции, как и прежде, осуществляется через виджет на главном экране, включая Pixel Launcher на смартфонах Google Pixel, или через поисковую строку внутри самого приложения. Пользователь увидит по центру логотип в виде буквы «G» с градиентом, а также переработанное меню настроек. В этом разделе можно выбрать язык, включить или выключить озвучивание результатов поиска и подобрать голос ассистента из предложенных вариантов: Cosmo, Neso, Terra или Cassini. При этом разработчики также скорректировали отображение темной темы, возможно, для большего комфорта глаз.

В подсказке на экране указано, что Google «Слушает…», а распознанный системой текст вопроса появится над новой анимированной разноцветной дугой, которая позаимствована из ИИ-режима (AI Mode) и функции голосового поиска Search Live на базе искусственного интеллекта.

Отдельное внимание разработчики уделили поиску музыки. Теперь появилась большая кнопка «Найти песню», нажав на которую пользователь переходит в специальный интерфейс с предложением «Включить, Спеть, Насвистеть». Раньше на этом месте была анимация с глобусом. В правом верхнем углу разработчики добавили ярлык быстрого доступа к истории поиска композиций, что удобно, если пользователь часто ищет одну и ту же мелодию.

На данный момент новый интерфейс доступен ограниченному числу пользователей, так как распространение происходит постепенно. Изменения были замечены в Android в стабильной версии приложения 17.1, а также в бета-версии 17.2. Текущее обновление касается только голосового ввода и поиска музыки.