Красочное океаническое приключение Tides of Tomorrow от авторов дилогии Road 96 выйдет 22 апреля

Приключенческая игра Tides of Tomorrow от издательства THQ Nordic и разработчиков из Digixart (дилогия Road 96) выйдет 22 апреля — соответствующая информация появилась на странице проекта в Steam. Изначально релиз должен был состояться 24 февраля, но авторы приняли решение отложить его после изучения отзывов о демоверсии.

Главный герой Tides of Tomorrow оказывается на планете Элинд, пережившей великий потоп. Ему нужно найти некое критически важное лекарство, параллельно исследуя плавучие платформы основной локации и общаясь с местными колоритными персонажами.

«Поаккуратнее с выбором союзников! Ведь каждое решение может привести к появлению новых врагов. И внимательно наблюдайте, что происходит в жизни друзей. Их действия непосредственно влияют на вашу собственную историю — в этом непредсказуемом мире лучше действовать осторожно», — поясняют авторы игры.

В геймплейном плане Tides of Tomorrow может предложить не только исследование огромных платформ на океанической планете, но также сбор ресурсов и общение с уникальными персонажами. Последней механике разработчики уделяют наибольшее внимание.

У каждого встреченного потенциального союзника обязательно будет своё настроение, мотивация, взгляд на судьбу планеты и набор активностей. Герою критически важно наблюдать за поведением компаньонов, поскольку в какой-то момент они обязательно повлияют на развитие его истории.

Tides of Tomorrow готовится к выходу на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.