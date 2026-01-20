Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Красочное океаническое приключение Tides...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Красочное океаническое приключение Tides of Tomorrow от авторов дилогии Road 96 выйдет 22 апреля

Приключенческая игра Tides of Tomorrow от издательства THQ Nordic и разработчиков из Digixart (дилогия Road 96) выйдет 22 апреля — соответствующая информация появилась на странице проекта в Steam. Изначально релиз должен был состояться 24 февраля, но авторы приняли решение отложить его после изучения отзывов о демоверсии.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

Главный герой Tides of Tomorrow оказывается на планете Элинд, пережившей великий потоп. Ему нужно найти некое критически важное лекарство, параллельно исследуя плавучие платформы основной локации и общаясь с местными колоритными персонажами.

«Поаккуратнее с выбором союзников! Ведь каждое решение может привести к появлению новых врагов. И внимательно наблюдайте, что происходит в жизни друзей. Их действия непосредственно влияют на вашу собственную историю — в этом непредсказуемом мире лучше действовать осторожно», — поясняют авторы игры.

В геймплейном плане Tides of Tomorrow может предложить не только исследование огромных платформ на океанической планете, но также сбор ресурсов и общение с уникальными персонажами. Последней механике разработчики уделяют наибольшее внимание.

У каждого встреченного потенциального союзника обязательно будет своё настроение, мотивация, взгляд на судьбу планеты и набор активностей. Герою критически важно наблюдать за поведением компаньонов, поскольку в какой-то момент они обязательно повлияют на развитие его истории.

Tides of Tomorrow готовится к выходу на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Для совместного прохождения хоррора Reanimal от авторов Little Nightmares хватит одной копии игры на двоих
«Отделите правду от слухов»: Square Enix подтвердила дату презентации следующей Life is Strange
Сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian выйдет на Kickstarter, чтобы стать «более глубокой, насыщенной и проработанной»
Российский ответ Lethal Company и Content Warning почти готов к релизу — дата выхода из раннего доступа и новый трейлер кооперативного хоррора «Клеть»
Эвакуационный шутер Marathon от создателей Destiny 2 выйдет 5 марта
Бывший босс Assassin’s Creed подал на Ubisoft в суд и потребовал почти миллион долларов за «замаскированное увольнение»
Теги: thq nordic, tides of tomorrow, приключение, digixart
thq nordic, tides of tomorrow, приключение, digixart
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.