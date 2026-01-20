В «Яндекс Картах» появилась трансляция геопозиции в реальном времени

Сервис «Яндекс Карты» добавил возможность делиться геопозицией в реальном времени, благодаря чему можно сообщить друзьям и близким о своём местоположении для встречи или не потерять друг друга в незнакомом месте. До указанного места, где находится пользователь, можно сразу построить маршрут. Функция доступна авторизованным пользователям в приложении для платформ iOS и Android.

Сообщается, что пользователь может выбрать период, в течение которого он будет делиться с окружающими своим местоположением. Это может быть 15 мин или час, чтобы договориться о встрече в определённом мести, или, например, сутки, чтобы — чтобы не потерять друг друга на мероприятии или во время путешествия. Кроме того, можно включить трансляцию геопозиции на постоянной основе, чтобы близкие знали о местоположении пользователя в любой момент.

Для трансляции геопозиции достаточно нажать на своё местоположение, после чего сервис предложит поделиться им с окружающими, которые увидят координаты на карте. Также локацию можно отправить друзьям и близким, указав в профиле в разделе «Геопозиция», или сделав скриншот участка карты со своим местоположением.

Для завершения трансляции нужно перейти в раздел «Геопозиция» в профиле или нажать на местоположение и затем — на кнопку «Завершить».