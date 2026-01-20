Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети В «Яндекс Картах» появилась трансляция г...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В «Яндекс Картах» появилась трансляция геопозиции в реальном времени

Сервис «Яндекс Карты» добавил возможность делиться геопозицией в реальном времени, благодаря чему можно сообщить друзьям и близким о своём местоположении для встречи или не потерять друг друга в незнакомом месте. До указанного места, где находится пользователь, можно сразу построить маршрут. Функция доступна авторизованным пользователям в приложении для платформ iOS и Android.

Источник изображения: Яндекс»

Источник изображения: Яндекс»

Сообщается, что пользователь может выбрать период, в течение которого он будет делиться с окружающими своим местоположением. Это может быть 15 мин или час, чтобы договориться о встрече в определённом мести, или, например, сутки, чтобы — чтобы не потерять друг друга на мероприятии или во время путешествия. Кроме того, можно включить трансляцию геопозиции на постоянной основе, чтобы близкие знали о местоположении пользователя в любой момент.

Для трансляции геопозиции достаточно нажать на своё местоположение, после чего сервис предложит поделиться им с окружающими, которые увидят координаты на карте. Также локацию можно отправить друзьям и близким, указав в профиле в разделе «Геопозиция», или сделав скриншот участка карты со своим местоположением.

Для завершения трансляции нужно перейти в раздел «Геопозиция» в профиле или нажать на местоположение и затем — на кнопку «Завершить».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роботы выгоднее людей: доставка «Яндекса» на роверах обходится до 66 % дешевле курьеров
В поисковом приложении «Яндекса» появился быстрый доступ к «Алисе AI»
«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась отвечать на вопросы по видео и документам
Google обновила интерфейс голосового поиска на Android — впервые за несколько лет
В Google Chrome разрешили отключать локальный ИИ для защиты от мошенников
«ИИ-тикток» от OpenAI стал вирусным после запуска, но интерес к нему быстро остыл — возможно, так и было задумано
Теги: яндекс, яндекс.карты, местоположение
яндекс, яндекс.карты, местоположение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.