OpenAI подтвердила, что представит свой первый ИИ-гаджет во втором полугодии

К середине лета прошлого года OpenAI завершила поглощение стартапа бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive, на фото справа), в сотрудничестве с которым собирается представить широкий спектр умных электронных устройств. На этой неделе представитель первой из компаний подтвердил, что дебютный гаджет будет представлен во второй половине текущего года, как и ожидалось.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как отмечает издание Axios, соответствующее признание прозвучало в Давосе из уст главы OpenAI по международному рынку Криса Лихейна (Chris Lehane). Идея создания персональных устройств для работы с ИИ регулярно упоминалась главой стартапа Сэмом Альтманом (Sam Altman, на фото слева) с мая прошлого года, когда впервые подтвердилась информация о поглощении компании Джони Айва. Последний позже утверждал, что придумал от 15 до 20 различных устройств для OpenAI, но до сих пор партнёры не удосужились даже кратко описать их функциональные возможности, не говоря уже о демонстрации прототипов.

На уровне слухов первому из таких устройств приписывалось отсутствие дисплея, что подразумевает ориентацию на голосовое взаимодействие с пользователем. Альтман обещал, что пользоваться таким устройством будет очень просто. В свою очередь, Лихейн в своих комментариях Axios отказался пояснять, как именно будет выглядеть данное устройство. Он лишь добавил, что новости на эту тему появятся в текущем году значительно позже, и само по себе появление устройств OpenAI станет одним из самых важных информационных поводов, привлекающих внимание общественности компании в текущем году. Представитель компании также не стал пояснять, поступит ли дебютное устройство в продажу именно в этом году. При этом второе полугодие не является окончательным, хотя и наиболее вероятным периодом анонса первого устройства OpenAI.

На форуме в Давосе представителям Axios удалось узнать от руководства Qualcomm, что ежегодно на рынок поставляется 10 млн умных очков с поддержкой ИИ, и уже в этом или следующем году их количество вырастет до 100 млн штук. Именно очки, по мнению главы компании Криштиано Амона (Christiano Amon), окажутся самой многочисленной категорией носимых ИИ-устройств. При этом такие гаджеты будут существовать и в форме беспроводных наушников с камерами или ювелирных украшений. Глава Qualcomm также признал, что компания сотрудничает с OpenAI и очень довольна результатами такой работы, но в части описания возможностей будущего ИИ-устройства лучше говорить напрямую с её представителями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, носимые устройства, ии, джони айв
