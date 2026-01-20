Сегодня 20 января 2026
Земля в иллюминаторе: глава разработки Escape from Tarkov заинтриговал фанатов тизерами нового космического шутера

Глава Battlestate Games и руководитель разработки хардкорного эвакуационного шутера Escape from Tarkov Никита Буянов последние недели дразнит фанатов тизерами своего нового проекта, и, похоже, официальный анонс уже не за горами.

Источник изображений: Cor3

Источник изображений: Cor3

Как подметили в Insider Gaming, уже некоторое время Буянов публикует у себя в микроблоге загадочные изображения и головоломки с аккаунта cor3corp, где недавно нашли ссылку на тизер-сайт проекта Cor3.

Портал переносит пользователя в космический бункер с интерактивными элементами и терминалом CORIE (Корпоративная межпространственная среда), на котором приводится информация о мире Cor3.

С тех пор пользователи обнаружили ещё один тизер-сайт — на нём приводится лишь обратный отсчёт (закончится 1 февраля в 18:00 по Москве) и расплывчатое видео, на котором, судя по всему, запечатлён шутер от первого лица.

Что касается изображений от cor3corp, то среди них: взгляд на объятую пламенем Землю в иллюминаторе космического корабля, а также искажённый скриншот вооружённого человека, который за кем-то следует по освещённому красным коридору.

Согласно информации с тизер-сайта, события Cor3 разворачиваются в 2251 году. Около 200 лет назад человечество смогло избежать тотального уничтожения благодаря усилиям организации, тайно провозгласившей себя Ядром (Core).

Судя по всему, речь про альтернативную реальность, где Земля пережила некую глобальную катастрофу, реализованы межпланетные путешествия и присутствуют космические пираты.

