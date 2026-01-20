Сегодня 20 января 2026
Первые игровые ноутбуки на Arm-чипах Nvidia выйдут уже в этом квартале, если слухи верны

Более двух лет назад стало известно, что Nvidia готовит к выпуску потребительские Arm-процессоры. Далее неофициальные источники сообщили, что компания разработала чипы N1/N1X; теперь же ресурс DigiTimes узнал, что первые модели появятся уже в ближайшем будущем.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Ноутбук на платформе Windows on Arm с процессором Nvidia N1X должен поступить в продажу уже в I квартале 2026 года; во II квартале появятся три других варианта, а в III квартале появятся 2027 года компьютеры на чипах нового поколения N2. Есть версия, что на потребительский сегмент будет ориентирован только первый вариант ПК, а остальные будут предназначаться для корпоративных пользователей — ранее глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сообщил, что GB10 Superchip на ИИ-ПК DGX Spark работает на платформе N1. Это значит, что речь идёт о 20-ядерном Arm-процессоре и графической подсистеме класса GeForce RTX 5070.

Любопытно и то, что платформа нового поколения N2 уже находится в разработке и планируется к выпуску в III квартале 2027 года. Если указанные сроки верны, то удивительно, почему компания не представила N1 на выставке CES в начале месяца. Кроме того, не раньше IV квартала 2027 года компания выпустит DGX Spark на чипе N2X. Сейчас, несмотря на успехи платформы Intel Panther Lake, единственной полноценной заменой дискретной графике на мобильных устройствах являются чипы AMD Strix Halo. Лагерь Arm на ПК пока отстаёт. Apple добилась немалых успехов со своими Arm-чипами, её успех в экосистеме Windows пытается повторить Qualcomm, но успехи Microsoft, даже с учётом эмулятора x64, не впечатляют. Возможно, с выходом продуктов на базе N1/N1X ситуация изменится к лучшему.

Правда, с учётом бума ИИ цены на компьютеры на этой платформе могут оказаться не такими привлекательными, как предполагалось ранее. Ранее ходили слухи, что Nvidia представит N1 на выставке Computex 2025, но этого не случилось, а цены на память DRAM и NAND с тех пор резко подскочили. Параллельно Nvidia готовится выпускать чипы совместно с Intel на единой платформе.

Теги: nvidia, процессор, ноутбук
