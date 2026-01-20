Сегодня 20 января 2026
Ветеран Microsoft наконец объяснил, почему зажатая клавиша Shift ускоряла перезагрузку Windows 95

Рэймонд Чен (Raymond Chen) из Microsoft рассказал, почему зажатая и удерживаемая клавиша Shift при перезагрузке помогала системе Windows 95 запускаться быстрее, чем это было бы при полной перезагрузке компьютера.

Источник изображения: Nikita Zaitsev / unsplash.com

Получив команду на перезагрузку EW_RESTARTWINDOWS при зажатой клавише Shift, 16-битная функция ExitWindows завершала работу 16-битного ядра Windows, затем завершалась работа 32-битного менеджера виртуальной памяти, далее процессор переходил в «реальный режим» и передавал управление исполняемому файлу «win.com». «Реальный режим» — это устаревший режим работы процессора с прямым доступом к оборудованию; сейчас он предшествует защищённому режиму, который используют современные операционные системы.

Когда работающий в реальном режиме, как обычно в среде DOS, файл win.com получал управление, процессор подавал ему сигнал на запуск Windows в защищённом режиме. При запуске файлам .com выделялась вся оставшаяся после стандартных для DOS 640 кбайт память компьютера. «В случае „win.com“ он высвобождает всю память за пределами своего образа для системы, так что для загрузки Windows в защищённом режиме остаётся один большой непрерывный блок памяти», — пояснил господин Чен.

Если какая-то программа занимала память в том пространстве, которое «win.com» выделял для Windows в защищённом режиме, обычная память оказывалась фрагментированной, и попытка вернуть систему в то же состояние, в котором она была при первом запуске «win.com» не увенчалась бы успехом, потому что требование об «одном большом непрерывном блоке памяти» не было соблюдено. В этом случае производилась полная перезагрузка со временем, необходимым для BIOS и DOS — при зажатой клавише Shift и удачном «чистом» рестарте Windows это бы не понадобилось.

Теги: microsoft, windows, windows 95
