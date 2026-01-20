Сегодня 20 января 2026
Новости Software
Игра на 10 миллиардов рублей: в Минцифры рассказали, на какую поддержку могут рассчитывать разработчики российского аналога Call of Duty

Издание «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство цифрового развития (Минцифры) рассказало, на что могут претендовать разработчики российского аналога популярной серии военных шутеров Call of Duty от Activision.

Напомним, ранее заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил Минцифры рассмотреть создание в России аналога Call of Duty, где врагами будут выступать не русские, а представители других стран.

Депутат отмечал, что разработка игры такого (AAA) уровня — занятие крайне дорогостоящее, поэтому её потенциальным создателям могут потребоваться «серьёзные налоговые и кредитные льготы».

Как отмечают в Минцифры, разработчики российского аналога Call of Duty могут претендовать на финансовую поддержку Института развития интернета (ИРИ), но в рамках действующей конкурсной программы.

«В случае поступления в ИРИ заявки на выделение финансирования для разработки игры соответствующей тематики <...>, она будет рассмотрена в установленном порядке в рамках действующих конкурсных механизмов», — заявили в Минцифры.

В Минцифры напомнили, что в России уже предусмотрены меры господдержки для разработчиков игр: пониженная ставка по налогу на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов и частичное освобождение от налога на НДС.

Ранее в Госдуме призвали «немедленно, в скорейшие сроки» сделать российский аналог заблокированной платформы Roblox. Кроме того, в России ведётся разработка футбольного симулятора в духе FIFA и EA Sports FC.

