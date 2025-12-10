В Госдуме призвали «немедленно, в скорейшие сроки» сделать российский аналог Roblox

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировали блокировку в России популярной среди детей и подростков игровой платформы Roblox.

Напомним, Роскомнадзор 3 декабря заблокировал Roblox за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Гриб в разговоре с информационным агентством ТАСС выразил мнение, что перед ограничением доступа к зарубежному сервису «нужно было инвестировать миллиарды рублей и создать игровую платформу для российских игр».

«Я считаю, что если нет "Роблокса", то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это всё-таки важно для наших детей. Мы должны уважать их мнение и потребности», — поделился Гриб.

Тем временем Мизулина в своём Telegram-канале призвала правительство искать другие варианты борьбы с «проблемой доступа незнакомцев к детям» и отметила, что в отсутствие альтернатив блокировка не отвадит несовершеннолетних от игр.

«Дети сейчас просто перейдут на другие ресурсы, либо будут использовать методы обхода. <...> Фактически тем самым они отдают свои данные непонятно кому, а скорее всего — мошенникам», — считает Мизулина.

В Roblox Corporation заявили, что «уважают местные законы и постановления в странах, где оперируют», и «твёрдо нацелены на безопасность» своих пользователей, однако основаниями для разблокировки это в глазах Роскомнадзора не является.