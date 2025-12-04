Roblox Corporation отреагировала на блокировку Roblox в России, а юрист рассказал, при каком условии Роскомнадзор снимет ограничения

Представитель американской компании Roblox Corporation по запросу издания Reuters прокомментировал случившуюся 3 декабря блокировку в России популярной среди детей и подростков игровой платформы Roblox.

Напомним, Roblox в России заблокировал Роскомнадзор за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В заявлении для Reuters представитель Roblox заверил, что компания «уважает местные законы и постановления в странах, где оперирует», и считает Roblox «хорошей площадкой для обучения, творчества и установления осмысленных связей».

«Мы твёрдо нацелены на безопасность и имеем внушительный набор упреждающих и профилактических мер, предназначенных для выявления и предотвращения появления вредоносного контента на нашей платформе», — утверждают в Roblox.

Тем временем адвокат Олег Зернов в интервью информагентству «РИА Новости» выразил мнение, что действия Роскомнадзора по блокировке Roblox в России могут быть обжалованы в суде.

Зернов также допустил разблокировку Roblox в случае, если Roblox Corporation начнёт выполнять предписания Роскомнадзора: «Полагаю, что предмет спора заключается в достаточности принимаемых разработчиками мер по модерированию потенциально опасного контента».

Roblox дебютировала в 2006 году и к настоящему моменту вышла на PC (Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, iOS и Android. Ежемесячная аудитория платформы в России — 18 млн пользователей.