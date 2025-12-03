Roblox перестала работать в России после предупреждений от Роскомнадзора

Популярная среди детей и подростков игровая платформа Roblox от компании Roblox Corporation неожиданно перестала работать в России. Это произошло через несколько дней после предупреждения от Роскомнадзора.

Как докладывает портал Detector404, неполадки возникли сегодня, 3 декабря, после 11:30 по московскому времени. За час российские пользователи оставили более 3 тыс. жалоб на работу Roblox.

Отечественные игроки Roblox сетуют на недоступность официального сайта, отсутствие соединения с сервером и невозможность открыть приложение. Проблемы наблюдаются по всей стране от Москвы до Владивостока.

Судя по зарубежному порталу Downdetector, иностранные пользователи неполадки с работой Roblox не испытывают. Поэтому можно предположить, что проблема коснулась исключительно России.

Стоит отметить, что буквально на прошлой неделе Роскомнадзор выразил обеспокоенность доступностью в Roblox большого количества «неподобающего для несовершеннолетних контента».

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», — заявили тогда в Роскомнадзоре.

Roblox дебютировала в 2006 году и к настоящему моменту вышла на PC (Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, iOS и Android. В 2024 году на платформе ежедневно играло 80 млн человек, около 40 % из которых — 13 лет или младше.