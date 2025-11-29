Сегодня 29 ноября 2025
Роскомнадзор увидел в Roblox угрозу детям — на платформе нашли неподобающий контент

Роскомнадзор заявил, что на популярной среди детей и подростков игровой платформе Roblox присутствует большое количество контента, не подобающего возрасту пользователей. Тем самым создаются условия и предпосылки для противоправных действий. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Источник изображения: Shutterstock

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», — сообщил в пресс-службе Роскомнадзора. Там также добавили, что в игровом пространстве в больших количествах присутствует неподобающий контент, способный оказывать негативное воздействие на духовно-нравственное развитие детей. В ведомстве напомнили, что в «соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-Ф3 с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещённым материалам».

В июле этого года Роскомнадзор заявил, что по требованию ведомства Roblox удалил три признанных запрещёнными в России материала, «в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества». Распространение подобного контента нарушает действующее в стране законодательство. В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским «международное движение ЛГБТ» и о его запрете.

roblox, роскомнадзор, регулирование
