Роскомнадзор подтвердил и объяснил блокировку Roblox в России

Вслед за жалобами российских пользователей на перебои с работой Roblox в Роскомнадзоре (РКН) подтвердили факт блокировки популярной игровой платформы от компании Roblox Corporation на территории страны.

Как передаёт «Интерфакс», Roblox заблокировали в России за распространение материалов экстремистской направленности и пропаганды ЛГБТ-тематики (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В частности, Роскомнадзор выявил факты массового распространения материалов с пропагандой и оправданием террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и так далее.

На прошлой неделе Роскомнадзор выразил обеспокоенность доступностью в Roblox большого количества «неподобающего для несовершеннолетних контента» и повторил эти заявления сегодня в комментарии для СМИ.

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов», — предупреждает РКН.

По мнению РКН, внутренняя система модерации Roblox не способна обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов, в связи с чем ведомство взяло дело в свои руки.

Roblox дебютировала в 2006 году и к настоящему моменту вышла на PC (Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, iOS и Android. В 2024 году на платформе ежедневно играло 80 млн человек, около 40 % из которых — 13 лет или младше.