Роскомнадзор не увидел причин для разблокировки Roblox и успокоил фанатов Minecraft

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала возможное снятие блокировки с игровой платформы Roblox и успокоила фанатов Minecraft.

Источник изображения: Roblox Corporation

Напомним, Roblox заблокировали на прошлой неделе за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ-контент (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

На фоне введения ограничений в Roblox Corporation заверили, что «уважают местные законы и постановления в странах, где оперируют», и «твёрдо нацелены на безопасность» своих пользователей.

Несмотря на это, как передаёт «РИА Новости», снятие ограничительных мер пока не планируется. «В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — заявили в Роскомнадзоре.

Источник изображения: Mojang Studios

Что касается Minecraft, то ряд каналов в Telegram сообщил о внесении популярной блоковой песочницы от Mojang Studios в перечень запрещённых. Издание РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора докладывает, что это не так.

«Роскомнадзор сообщает, что ряд телеграм-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы "внесли в перечень запрещённых"», — гласит опровержение ведомства.

Как и в Roblox, игровой процесс Minecraft строится вокруг творчества пользователей. Из виртуальных 3D-блоков можно собрать целые миры и причудливые устройства. Например, рабочий аналог ChatGPT.

Теги: roblox, minecraft, роскомнадзор, россия
