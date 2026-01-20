Нейросети станут нашими очень близкими друзьями — тревожный прогноз главы ИИ-направления Microsoft

Генеральный директор по искусственному интеллекту Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman), заявил, что в ближайшие пять лет у каждого человека может появиться персональный ИИ-компаньон, который будет знать о нём практически всё. Такие системы станут частью повседневной жизни, помогая принимать решения. Однако перспектива эта вызывает тревогу на фоне уже известных случаев опасной зависимости пользователей от чат-ботов.

Сулейман уверен, что ИИ-компаньоны перестанут быть просто инструментами. Они будут постоянно находиться рядом, анализируя, что пользователь видит, слышит, чем занимается, и предлагать помощь в решении сложных жизненных задач. «Будущий ассистент будет видеть то, что видите вы, и слышать то, что слышите вы», — цитирует Сулеймана издание Windows Central.

Он убеждён, что люди начнут доверять таким системам важную информацию и воспринимать их как близких друзей. Тем более что Microsoft уже технически готовит почву для этого. Например, в недавнее обновление сервиса Copilot были добавлены функции долгосрочной памяти, компьютерного зрения и визуальный аватар (Copilot Avatar).

Однако у этой технологии есть и обратная сторона. У некоторых людей формируется сильная зависимость от ИИ. В одном из случаев семья подала в суд на OpenAI, поскольку их 16-летний сын покончил с собой после общения с чат-ботом. Родители выдвинули обвинение в том, что компания выпустила технологию, не обеспечив должный уровень её безопасности.