Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео Spotify готовит синхронизацию прогресса ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Spotify готовит синхронизацию прогресса между аудиокнигами и бумажными — в обоих направлениях

В ряде стран стриминговый сервис Spotify предлагает доступ к аудиокнигам, и программном коде версии приложения 9.1.18.282 представителям Android Authority удалось обнаружить упоминание о функции Page Match, которая позволяет быстро переключаться на нужный фрагмент повествования между аудиокнигой и бумажной копией. Для этого достаточно сфотографировать нужную страницу книги камерой смартфона.

Источник изображения: Spotify, Android Authority

Источник изображения: Spotify, Android Authority

Amazon в инфраструктуре Kindle подобную синхронизацию уже давно предлагает, но она работает только при переходе от аудиокниг к электронным версиям и обратно. Слушатель аудиоверсии может быстро перейти к текущему эпизоду в электронной версии, и подобную синхронизацию между двумя цифровыми копиями реализовать не так уж сложно. Spotify же пытается предложить инструмент для переключения между классическим бумажным изданием и аудиоверсией литературного произведения. Для этого будет использоваться механизм распознавания текста по изображению, полученному с камеры смартфона. Если достоверно распознать нужный фрагмент текста таким способом не удастся, то приложение Spotify предложит отсканировать ближайшую соседнюю страницу.

Любителям чтения придётся мириться с ограничениями, присущими данному предложению. Во-первых, сам по себе сервис Spotify работает не везде. Во-вторых, он не во всех странах предлагает аудиокниги. В-третьих, функция Page Match для чтения конкретной книги будет доступна только тем пользователям, которые оплатили в сервисе её аудиоверсию. Так или иначе, данная возможность наверняка понравится тем, кто готов сочетать чтение классических бумажных книг и прослушивание их аудиоверсий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Spotify упали на 8 % из-за обвалившейся выручки и плохих прогнозов
Apple разрешила Spotify продавать аудиокниги в обход App Store и его комиссий
Акции Spotify рухнули, несмотря на рост числа подписчиков — прибыль не оправдала ожиданий
В Италии запустили расследование агрессивной монетизации мобильных игр Activision Blizzard
Подписки и приложения для iPhone станут дороже для россиян впервые за десять лет
Илон Маск пообещал открыть доступ к исходному коду нового алгоритма X через семь дней
Теги: spotify, amazon kindle, электронные книги, аудиокниги, книги
spotify, amazon kindle, электронные книги, аудиокниги, книги
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.