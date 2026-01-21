Spotify готовит синхронизацию прогресса между аудиокнигами и бумажными — в обоих направлениях

В ряде стран стриминговый сервис Spotify предлагает доступ к аудиокнигам, и программном коде версии приложения 9.1.18.282 представителям Android Authority удалось обнаружить упоминание о функции Page Match, которая позволяет быстро переключаться на нужный фрагмент повествования между аудиокнигой и бумажной копией. Для этого достаточно сфотографировать нужную страницу книги камерой смартфона.

Amazon в инфраструктуре Kindle подобную синхронизацию уже давно предлагает, но она работает только при переходе от аудиокниг к электронным версиям и обратно. Слушатель аудиоверсии может быстро перейти к текущему эпизоду в электронной версии, и подобную синхронизацию между двумя цифровыми копиями реализовать не так уж сложно. Spotify же пытается предложить инструмент для переключения между классическим бумажным изданием и аудиоверсией литературного произведения. Для этого будет использоваться механизм распознавания текста по изображению, полученному с камеры смартфона. Если достоверно распознать нужный фрагмент текста таким способом не удастся, то приложение Spotify предложит отсканировать ближайшую соседнюю страницу.

Любителям чтения придётся мириться с ограничениями, присущими данному предложению. Во-первых, сам по себе сервис Spotify работает не везде. Во-вторых, он не во всех странах предлагает аудиокниги. В-третьих, функция Page Match для чтения конкретной книги будет доступна только тем пользователям, которые оплатили в сервисе её аудиоверсию. Так или иначе, данная возможность наверняка понравится тем, кто готов сочетать чтение классических бумажных книг и прослушивание их аудиоверсий.