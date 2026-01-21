Kingdom Come: Deliverance с драконами: игроков впечатлил геймплейный трейлер средневекового ролевого боевика Knight’s Path

Чешские разработчики Ян Тихота (Jan Tichota) и Аамн Чахрур (Aamn Chahrour) представили геймплейный трейлер Knight’s Path — средневекового ролевого боевика от третьего лица в жанре низкого фэнтези.

События Knight’s Path развернутся в городе Эрантхолд (Eranthold) и его окрестностях. Место действия и общий антураж созданы под влиянием Священной Римской империи, средневековой логики, фольклора и приземлённого фэнтези.

Игрокам достанется роль Альрика (Alryk) — юного дворянина, который потерял всё и теперь вынужден отстраивать свою жизнь с нуля. Однако борьба за возвращение утраченного статуса вскоре перерастает для героя в нечто большее.

Скриншоты

Боевая система Knight’s Path вдохновлена ​​историческим фехтованием и стремится к реализму с некоторыми геймплейными допущениями. В сражениях большую роль играет тайминг и позиционирование.

Официальный геймплейный трейлер демонстрирует прогулку по миру Knight’s Path, дуэли на мечах и встречу с виверной. Пользователи остались впечатлены увиденным и уже прозвали игру Kingdom Come: Deliverance от третьего лица и с драконами.

Обещают историю с запоминающимися персонажами, возможность отыгрывать как рыцаря, так и негодяя, развитие героя в духе «Готики» (уровень владения оружия отражается в анимациях), симуляцию мира и поведения NPC.

Knight's Path создаётся для Steam и пока не имеет сроков выхода. К концу 2026 года игра должна получить крупную демоверсию. Заявлена поддержка 15 языков, включая русский (озвучка только на английском).