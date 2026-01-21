Сегодня 21 января 2026
Половина самых популярных Telegram-каналов стала дублироваться в Max — но аудитория у них в 60 раз ниже

К концу 2025 года более половины из тридцати наиболее популярных Telegram-каналов обзавелись представительствами в мессенджере Max, но аудитория на новой площадке у них пока значительно ниже — примерно в 60 раз. Это может объясняться настороженностью аудитории и отсутствием аналитических инструментов, считают опрошенные «Коммерсантом» аналитики.

Источник изображения: max.ru

Источник изображения: max.ru

Сейчас на тридцать наиболее популярных в Telegram российских каналов подписаны в общей сложности примерно 87 млн пользователей; 57 % администраторов этих каналов завели аналогичные площадки в Max, но даже совместными усилиями они охватили там аудиторию всего в 1,4 млн человек, гласит статистика Telega.in. В Telegram наиболее популярны каналы тематик «Новости и СМИ», «Хобби и деятельность», «Интернет-технологии»; 30 крупнейших каналов в Max набрали аудиторию более 8,5 млн подписчиков — преимущественно по тематикам «Новости и СМИ», «Еда и кулинария» и «Политика».

В новостной категории в рейтингах оказались каналы «РИА Новости» с 3,21 млн подписчиков и седьмым местом в Telegram и 402 тыс. и третьим местом в Max; а также Mash с шестым местом и аудиторией 3,24 млн в Telegram и четвёртым местом и 274 тыс. подписчиков в Max. Из популярных платформ Telegram занимает в России второе место с охватом более 91 млн пользователей в месяц; Max находится на третьем месте с 48 млн пользователей, гласит статистика Mediascope.

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

По состоянию на 20 января в Max работают более 150 тыс. каналов, на которые подписаны более 59 млн человек, сообщили в администрации платформы. С декабря каждый день на каналы здесь подписываются около 1 млн человек. Каналы как функция появились в Max 17 сентября 2025 года — создавать их тогда смогли зарегистрированные в Роскомнадзоре авторы категории A+. В октябре каналы здесь получили возможность заводить зарегистрированные на партнёрской платформе организации и госучреждения.

Аудитория привыкла к Telegram, и хотя авторы крупных каналов начали перемещаться в Max, людей на новой платформе значительно меньше, отсутствуют средства аналитики, а значит, и рекламная выручка намного скромнее. Важным показателем является ERR — отношение среднего охвата к аудитории канала; у одного из популярнейших русскоязычных каналов в Telegram этот показатель составляет 142,7 %, а в Max — 58,5 %. Пока доходы от каналов в Max составляют от 5 % до 15 % аналогичных показателей в Telegram, подсчитали аналитики. Относительно свободная работа Telegram в России связана с тем, что самые популярные каналы ещё не успели «перетечь» в Max, уверены эксперты.

Источник:

telegram, max, мессенджер
