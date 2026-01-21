Netflix в минувшем году увеличила рекламную выручку до $1,5 млрд, что говорит о двукратном росте по сравнению с 2024 годом. В компании ожидают дальнейшего роста этого показателя.

«Мы ожидаем, что этот бизнес удвоится в 2026 году — до примерно $3 млрд. Мы добились хорошего прогресса, и возможности перед нами огромны», — заявил генеральный содиректор Netflix Грег Питерс (Greg Peters) во время недавнего подведения финансовых итогов.

Этот скачок прибыльности рекламного бизнеса Netflix произошёл на фоне роста числа подписчиков на тариф с рекламой стоимостью $7,99 в месяц. По состоянию на май прошлого года этот тариф использовали 94 млн человек. В этом году платформа планирует запустить больше инструментов на базе искусственного интеллекта для рекламодателей, развивая формат, позволяющий компаниям гармонично интегрировать рекламный контент в сцены из сериалов и фильмов стримингового сервиса. Питерс также добавил, что компания планирует внедрить «интерактивную видеорекламу» во втором квартале этого года.

В целом же за 2025 год Netflix заработала $12,05 млрд, а число подписчиков сервиса выросло до 325 млн человек. В декабре компания договорилась о сделке по покупке студии Warner Bros., а также каналов HBO и HBO Max, за $82,7 млрд. Paramount всё ещё пытается оспорить эту сделку, в то время как Netflix стремиться ускорить её завершение. Вместе с этим Netflix расширяет свой стриминговый контент за счёт добавления на платформу множества подкастов в формате видео от Spotify, iHeartRadio и Barstool Sports, а также разработки собственных. Кроме того, на платформе продолжают выходить новые сезоны популярных сериалов и другой контент.