Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Крупнейшее в мире полностью электрическо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Крупнейшее в мире полностью электрическое судно начало ходовые испытания

Крупнейшее в мире электрическое судно на аккумуляторах начало ходовые испытания в гавани в Хобарте (остров Тасмания, Австралия). Проект реализует австралийская верфь Incat Tasmania по заказу аргентинского оператора паромов Buquebus. Судно проекта Hull 096 с именем «Чина Зоррилла» (China Zorrilla) несёт на борту 250 тонн литиевых аккумуляторов и ни капли горючего, являясь мировым лидером в сфере полностью электрических судов.

Источник изображений: Incat Tasmania

Источник изображений: Incat Tasmania

Названное по сценическому имени популярной в прошлом уругвайской актрисы, судно China Zorrilla имеет длину 130 м и ширину 32 м. Оно предназначено для перевозки до 2100 пассажиров и 225 автомобилей по маршруту через Рио-де-ла-Плата между Уругваем и Аргентиной. Стартовавшие испытания на воде — это первый раз, когда судно такого масштаба прошло по воде на собственных тяговых аккумуляторах, что стало важным этапом для подготовки к полноценной эксплуатации в будущем.

Система накопления энергии на пароме состоит из более чем 5000 литийионных аккумуляторов, которые размещены в четырёх изолированных отсеках и имеют суммарную массу порядка 250 тонн. Общая ёмкость батарей превышает 40 МВт·ч, что делает её крупнейшей установленной на морском судне аккумуляторной системой в мире — примерно в четыре раза больше аналогов предыдущего поколения. Такая батарея позволяет обеспечивать питание всех основных систем парома и его восьми электрических водомётных двигателей, которые приводят судно в движение.

В батарейном отсеке

В батарейном отсеке

Использование аккумуляторов вместо традиционных дизельных или газовых двигателей обусловлено стремлением повысить экологическую чистоту морского транспорта. Электрическая архитектура судна исключает вредные выбросы в самых жёстких режимах эксплуатации, а также уменьшает шумовую нагрузку, что важно для районов с плотным пассажирским движением. Кроме того, сам факт создания и ввода в эксплуатацию судов масштаба China Zorrilla становится наглядным доказательством жизнеспособности крупных электротранспортных проектов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Стала известна судьба первого и единственного судна с магнитогидродинамическим двигателем
В США спроектировали беспилотный грузовой корабль с парусами-крыльями — через год его спустят на воду
Первое в мире грузовое судно, облепленное солнечными панелями, готово выйти в море
«Билайн бизнес» обеспечит доступ к передаче данных в HAVAL и других автомобилях GWM
Как в «Семейке Аддамс»: ученые создали робота-кисть руки, которая умеет ползать и хватать предметы в недоступных местах
«Агонизирующе низкое производство»: Илон Маск предрек тяжелый старт для Cybercab и Optimus
Теги: судно, электрический транспорт
судно, электрический транспорт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.