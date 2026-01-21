Крупнейшее в мире полностью электрическое судно начало ходовые испытания

Крупнейшее в мире электрическое судно на аккумуляторах начало ходовые испытания в гавани в Хобарте (остров Тасмания, Австралия). Проект реализует австралийская верфь Incat Tasmania по заказу аргентинского оператора паромов Buquebus. Судно проекта Hull 096 с именем «Чина Зоррилла» (China Zorrilla) несёт на борту 250 тонн литиевых аккумуляторов и ни капли горючего, являясь мировым лидером в сфере полностью электрических судов.

Названное по сценическому имени популярной в прошлом уругвайской актрисы, судно China Zorrilla имеет длину 130 м и ширину 32 м. Оно предназначено для перевозки до 2100 пассажиров и 225 автомобилей по маршруту через Рио-де-ла-Плата между Уругваем и Аргентиной. Стартовавшие испытания на воде — это первый раз, когда судно такого масштаба прошло по воде на собственных тяговых аккумуляторах, что стало важным этапом для подготовки к полноценной эксплуатации в будущем.

Система накопления энергии на пароме состоит из более чем 5000 литийионных аккумуляторов, которые размещены в четырёх изолированных отсеках и имеют суммарную массу порядка 250 тонн. Общая ёмкость батарей превышает 40 МВт·ч, что делает её крупнейшей установленной на морском судне аккумуляторной системой в мире — примерно в четыре раза больше аналогов предыдущего поколения. Такая батарея позволяет обеспечивать питание всех основных систем парома и его восьми электрических водомётных двигателей, которые приводят судно в движение.

Использование аккумуляторов вместо традиционных дизельных или газовых двигателей обусловлено стремлением повысить экологическую чистоту морского транспорта. Электрическая архитектура судна исключает вредные выбросы в самых жёстких режимах эксплуатации, а также уменьшает шумовую нагрузку, что важно для районов с плотным пассажирским движением. Кроме того, сам факт создания и ввода в эксплуатацию судов масштаба China Zorrilla становится наглядным доказательством жизнеспособности крупных электротранспортных проектов.