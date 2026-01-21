Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Эффектный корейский боевик с открытым ми...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Эффектный корейский боевик с открытым миром Crimson Desert не опоздает к релизу — игра уже ушла на золото

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss (Black Desert) сообщил о выходе своего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert на финишную прямую.

Источник изображений: Pearl Abyss

Источник изображений: Pearl Abyss

Как стало известно, почти за два полных месяца до релиза Crimson Desert ушла на золото — мастер-диск с финальной версией отправляется в печать и на загрузку в сервисы цифровой дистрибуции, а основная часть разработки завершена.

«Мы достигли цели лишь благодаря вашей поддержке. От лица команды разработчиков Pearl Abyss мы искренне благодарим фанатов со всего мира, которые поддерживали нас всё это время», — поделились авторы.

Обычно «озолочение» игры гарантирует неизменность даты её выхода. Уверена в ней и Pearl Abyss: «До встречи 20 марта 2026 года на континенте Пайвел». Публикация сопровождалась общей фотографией разработчиков.

События Crimson Desert развернутся в мире Black Desert. Континент Пайвел втянут в войну за неслыханное могущество, на которую игрокам предстоит взглянуть со стороны Клиффа — капитана наёмников Серой Гривы.

Обещают изобилующий секретами красивый, но опасный мир, глубокую и ожесточённую боевую систему, смертоносных боссов, реалистичную физику и текстовый перевод на русский.

Crimson Desert создаётся для PC (от 4299 рублей в российском Steam), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. В преддверии мартовского релиза разработчики планируют выходить на связь с сообществом чаще.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Выглядит даже слишком хорошо»: игроков впечатлил трейлер корейского боевика Project TAL в духе Dragon’s Dogma
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam
«Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой»: игроков впечатлили 13 минут геймплея амбициозного корейского боевика Crimson Desert
15-летний моддер изобрёл кроссплей между Minecraft и Hytale — фанаты в шоке, журналисты называют это чёрной магией
Kingdom Come: Deliverance с драконами: игроков впечатлил геймплейный трейлер средневекового ролевого боевика Knight’s Path
«Это же сама Лучезарность!»: трейлер несуществующей игры Hollow Knight: Sandborne заворожил фанатов
Теги: crimson desert, pearl abyss, ролевой экшен
crimson desert, pearl abyss, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.