Эффектный корейский боевик с открытым миром Crimson Desert не опоздает к релизу — игра уже ушла на золото

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss (Black Desert) сообщил о выходе своего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert на финишную прямую.

Как стало известно, почти за два полных месяца до релиза Crimson Desert ушла на золото — мастер-диск с финальной версией отправляется в печать и на загрузку в сервисы цифровой дистрибуции, а основная часть разработки завершена.

«Мы достигли цели лишь благодаря вашей поддержке. От лица команды разработчиков Pearl Abyss мы искренне благодарим фанатов со всего мира, которые поддерживали нас всё это время», — поделились авторы.

Обычно «озолочение» игры гарантирует неизменность даты её выхода. Уверена в ней и Pearl Abyss: «До встречи 20 марта 2026 года на континенте Пайвел». Публикация сопровождалась общей фотографией разработчиков.

События Crimson Desert развернутся в мире Black Desert. Континент Пайвел втянут в войну за неслыханное могущество, на которую игрокам предстоит взглянуть со стороны Клиффа — капитана наёмников Серой Гривы.

Обещают изобилующий секретами красивый, но опасный мир, глубокую и ожесточённую боевую систему, смертоносных боссов, реалистичную физику и текстовый перевод на русский.

Crimson Desert создаётся для PC (от 4299 рублей в российском Steam), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. В преддверии мартовского релиза разработчики планируют выходить на связь с сообществом чаще.