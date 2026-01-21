Сегодня 21 января 2026
Власти США помогут стартапу Type One Energy превратить термоядерные амбиции в реальный реактор

Многочисленные анонсы последних лет о разработке перспективных термоядерных реакторов вряд ли можно считать заявкой на их быстрое появление в виде реальных объектов. В то же время практически все стартапы в этой сфере не стесняются обещать управляемый термояд через 5–10 лет. Пока это лишь слова, на них можно даже не обращать внимания. Но когда в игру вступает государство в лице министерств и национальных лабораторий — это меняет если не всё, то многое.

Источник изображения: ORNL

Источник изображения: ORNL

Сегодня стало известно, что Министерство энергетики США (DOE) и Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL), а также Университет Теннесси (University of Tennessee) подставили плечо стартапу Type One Energy для помощи в разработке перспективных термоядерных реакторов. Ранее стартап Type One Energy уже присмотрела для себя государственная энергетическая компания США регионального масштаба — Tennessee Valley Authority (TVA). Компания Google также инвестировала в Type One Energy, рассчитывая в будущем получить с её помощью неограниченную и чистую энергию для дата-центров компании. Подключение к проекту DOE и ORNL переводит молодых разработчиков на новый уровень игры и фигурально, и буквально.

Совместным проектом перечисленных выше участников станет создание на базе площадки комплекса Bull Run Energy Tennessee Valley Authority установки по имитации запредельных тепловых потоков, свойственных плазме в термоядерных реакторах. Установка будет использовать электронно-лучевую технологию для создания теплового потока свыше 10 МВт/м², что сравнимо с нагрузками внутри реального реактора. Это даст учёным и инженерам возможность более точно оценивать пределы прочности и долговечности материалов, которые планируется применять в составе будущих реакторов.

Установка будет закончена в 2027 году. Обратим внимание, что сегодня у всех, кто обещает скорое появление коммерческих термоядерных реакторов, даже нет материалов для их изготовления, которые были бы проверены высокотемпературными режимами. Это серьёзная проблема, поскольку загрязнение плазмы внутри рабочей камеры реактора посторонними примесями с её стенок или от других внутренних компонентов не позволит обеспечить самоподдерживающуюся термоядерную реакцию синтеза.

Когда за решение подобных вопросов берутся власти, проекты приобретают более чёткие контуры. Установка в Теннесси позволит проводить испытания материалов как для научных коллективов, так и для частных компаний. Это будет самая мощная подобная установка в мире — с самым сильным тепловым потоком. Кстати, её охлаждение будет уникальным и первым в своём роде — газообразным гелием под высочайшим давлением. Подобное охлаждение предусматривает ряд перспективных проектов термоядерных реакторов, что послужит ещё одной проверкой перспективной технологии практикой.

Рендер стелларатор Proxima Fusion (пример стеллатора). Источник изображения: Proxima Fusion

Пример стелларатора — визуализация решения Proxima Fusion. Источник изображения: Proxima Fusion

Что касается непосредственно термоядерного реактора компании Type One Energy, вторая и почти коммерческая версия которого будет построена на той же площадке в Теннесси (проект Infinity Two), то это так называемый стелларатор — более компактная, но более сложная для удержания плазмы версия токамака. Но это уже другая история.

термоядерный реактор, термоядерная энергия, америка
