В России начнут бесплатно раздавать смар...
В России начнут бесплатно раздавать смартфоны с дармовой связью — в чём подвох?

Бюро цифровых проектов (БЦП) планирует реализовать проект, в рамках которого пользователям будут предоставляться смартфоны без предоплаты и ежемесячных платежей. Цена устройства и услуг связи будет покрываться за счёт демонстрации рекомендаций в интерфейсе операционной системы смартфона.

Источник изображения: Chase Chappell/unsplash.com

Источник изображения: Chase Chappell/unsplash.com

В пресс-релизе БЦП сказано, что проект реализуется на основе исследований моделей медиапотребления и новых потребностей цифровых пользователей. В дополнение к этому учитываются текущие экономические и технологические реалии, включая рост стоимости мобильных устройств, необходимость обеспечения цифровой доступности и условие по обязательной регистрации устройств по IMEI, которое начнёт действовать с 2027 года.

В рамках проекта пользователь сможет получить смартфон, пройдя стандартную идентификацию по паспорту, а также дав согласие на обработку персональных данных. В интерфейсе гаджета будут отображаться разные рекомендации, в основном в виде баннеров и опциональных роликов. Просмотр этого контента не является обязательным условием для совершения звонков, отправки сообщений и взаимодействия с приложениями.

При этом если пользователь будет отказываться смотреть любые таргетированные и социально ориентированные рекомендации, то ему придётся вернуть устройство, поскольку это условие оговорено в соглашении. В сообщении БЦП сказано, что смартфон не подключён к государственным реестрам и не связан с военкоматами, повестками или какими-то другими административными процедурами.

Что касается самого смартфона, то БЦП раскрыла не всю информацию об устройстве. Известно лишь, что гаджет работает под управлением Android 16 и поддерживает фирменные сервисы Google. Отмечается, что все предустановленные приложения и сервисы подключаются с согласия пользователя. Сбор и обработка данных производятся в соответствии с действующим в России законодательством. Первые 1500 смартфонов весной этого года получат участники закрытой программы тестирования. Принять участие в проекте могут все желающие, для этого нужно заполнить соответствующую форму на сайте БЦП.

На данном этапе цель проекта заключается в изучении баланса между полезностью рекомендаций и удобством использования. В дальнейшем авторы проекта планируют сформировать устойчивые модели цифровой доступности, в которых пользователь сам решает, каким образом участвовать в обмене: вниманием — в обмен на устройство и связь, или же деньгами — в рамках традиционных предложений рынка.

Источник:

Теги: смартфоны, связь, россия
