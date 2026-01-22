Спутниковый интернет TeraWave обеспечит скорость передачи информации до 6 Тбит/с

Темой освоения космоса основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) интересуется уже давно, поэтому запуск собственного провайдера спутниковой связи был лишь вопросом времени. Анонсированная Blue Origin спутниковая сеть TeraWave призвана обеспечить корпоративных клиентов скоростью передачи информации до 6 Тбит/с.

Соответствующая спутниковая группировка, как поясняет TechCrunch, будет насчитывать 5280 спутников на низкой околоземной орбите и 128 спутников на средней орбите. Первые из них будут выведены в околоземное пространство в конце 2027 года. Сколько времени потребуется Blue Origin для вывода всей группировки спутников на орбиту, не уточняется.

Сообщающиеся по радиоканалу спутники Blue Origin на низкой орбите смогут передавать данные со скоростью до 144 Гбит/с, а среднеорбитальные перейдут на оптический канал со скоростью до 6 Тбит/с. Конкурирующая Starlink Илона Маска (Elon Musk) пока ограничивается 400 Мбит/с, но в будущем планирует модернизировать сеть для возможности увеличения скорости до 1 Гбит/с.

TeraWave изначально ориентируется на обслуживание корпоративных клиентов, которые смогут обеспечить скоростным доступом в сеть даже объекты, расположенные в местах с отсутствующей адекватной наземной инфраструктурой связи. Что характерно, сама Amazon при этом развивает независимый проект Leo, который ориентирован на предоставление спутниковой связи частным клиентам с помощью отдельной группировки из 3000 низкоорбитальных спутников.

Аэрокосмический бизнес Безоса в целом успешно развивается. Третий по счёту запуск тяжёлой ракеты-носителя New Glenn должен в этом году позволить отправить на поверхность луны роботизированную установку. В области спутниковой связи империя Безоса теперь нацелилась и на корпоративный рынок, анонсировав запуск сети TeraWave.