Глава OpenAI пытается привлечь $50 млрд в капитал стартапа от ближневосточных инвесторов

С точки зрения классического финансового анализа показатели деятельности OpenAI пока выглядят не очень привлекательно для потенциальных инвесторов, поскольку даже руководство стартапа не скрывает, что на безубыточность он выйдет не ранее 2029 года. При этом глава OpenAI сейчас ведёт переговоры на Ближнем Востоке о привлечении ещё $50 млрд, рассчитывая увеличить капитализацию до $750 млрд минимум.

Источник изображения: OpenAI

Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Недавно генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) посетил Ближний Восток и провёл переговоры с инвесторами, включая представителей суверенных фондов Абу-Даби (ОАЭ). Если в ходе этого раунда финансирования OpenAI удастся привлечь $50 млрд, то капитализация стартапа будет оцениваться в диапазоне от $750 до $830 млрд. Переговоры пока находятся на ранней стадии, суммы могут измениться. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, до этого OpenAI вела переговоры с Amazon о привлечении не менее чем $10 млрд.

В ближайшие восемь лет OpenAI собирается направить на развитие собственной вычислительной инфраструктуры около $1,4 трлн, но существующие сделки по финансированию проектов практически исключают какие-либо риски со стороны самого стартапа. Строиться эти огромные и многочисленные ЦОД будут либо за счёт партнёров OpenAI, либо вообще на заёмные средства без явного обеспечения, а финансирование многих сделок в этой сфере организовано по «кольцевому принципу», когда одни и те же суммы передаются участниками по кругу.

Ближний Восток с его внушительными запасами нефтедолларов уже становился источником финансирования американских компаний из области ИИ. Компании Anthropic и xAI обращались за поддержкой к ближневосточным инвесторам, да и сама OpenAI привлекала средства от MGX, расположенной в Абу-Даби. Кроме того, на территории ОАЭ компания OpenAI будет строить крупный центр обработки данных при участии местной G42. Осенью прошлого года капитализация OpenAI оценивалась в $500 млрд, однако Anthropic в ходе последнего раунда финансирования претендует на оценку в $350 млрд, поэтому средства в сферу ИИ продолжают поступать мощным потоком.

