По стопам OpenAI: Apple готовит ИИ-гаджет в виде шайбы — с парой камер, кнопкой и динамиками

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive), примкнувший к OpenAI вместе со своим стартапом, выразил готовность создать для материнской компании от 15 до 20 устройств, позволяющих работать с ИИ. Сама Apple в этой гонке в числе догоняющих оказаться не хочет, а потому уже разрабатывает носимое ИИ-устройство, как утверждают источники.

Вчера об этом сообщило издание The Information. По слухам, конструктивно данное устройство будет напоминать брошь, которую пользователь сможет носить на своей одежде. В компактном корпусе найдётся место для двух камер и трёх микрофонов, поэтому устройство всегда будет оценивать контекст. Напомним, что OpenAI своё первое ИИ-устройство намерена анонсировать во второй половине текущего года. По некоторым данным, им могут оказаться беспроводные наушники.

Предполагается, что ИИ-устройство Apple будет напоминать тонкий диск, корпус которого будет отделан алюминием и стеклом. По размерам новинка будет близка к беспроводной метке AirTag, но превзойдёт её в толщине. Из двух камер одна будет широкоугольной, обе смогут снимать видео и статичные изображения. В корпусе найдётся место для динамика для воспроизведения звука, а также одной физической кнопки для управления. С оборотной стороны устройства будет предусмотрен специальный разъём для подключения зарядного кабеля.

Если всё пойдёт по плану, то Apple сможет представить своё ИИ-устройство в 2027 году и выпустить его тиражом 20 млн штук уже в первый год присутствия на рынке. Судьба первопроходцев в новой категории устройств не всегда складывается удачно. Основанная выходцами из Apple компания Humane AI, например, уже пыталась выпустить носимое ИИ-устройство, но оно провалилось на рынке и вынудило стартап продать свои активы HP через два года после анонса этого изделия.