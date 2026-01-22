Сегодня 22 января 2026
Глава YouTube раскрыл план по ключевым нововведениям на платформе на 2026 год

Глава YouTube Нил Моэн (Neal Mohan) представил стратегию развития платформы на 2026 год, анонсировав внедрение изображений в ленту Shorts, запуск полностью настраиваемого режима мультипросмотра для ТВ и новые ИИ-инструменты. Моэн выделил ключевые направления работы, включая переосмысление развлекательного контента, экономическую поддержку авторов и защиту от низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом.

Источник изображения: Azamat E/Unsplash

Источник изображения: Azamat E/Unsplash

Для конечных пользователей одним из главных изменений станет интеграция различных форматов непосредственно в ленту коротких видео. В Shorts, которые сейчас набирают в среднем 200 миллиардов просмотров ежедневно, начнут демонстрироваться публикации с изображениями. Существенные обновления затронут YouTube TV: сервис предложит 10 тарифных планов в разном жанровом направлении, например, это может быть спорт, развлечения или новости.

В музыкальном сегменте YouTube Music больше сосредоточится на функциях поиска контента. Платформа поможет пользователям находить новых артистов, раскрывать истории создания песен и упрощать знакомство с релизами. В дорожной карте также упоминается выход ИИ-функции Beyond the Beat из стадии эксперимента.

Для создателей контента будут включены новые способы монетизации и партнёрства с брендами. Авторы смогут добавлять в Shorts прямые ссылки на сайты рекламодателей для совершения покупок прямо в приложении. Важным нововведением станет возможность замены рекламы после завершения контракта с брендом, что позволит продолжать получать с видео доход.

YouTube также активно развивает ИИ-инструменты для творчества. В этом году авторы смогут создавать короткие видео, используя свой цифровой образ, генерировать игры по текстовому запросу и экспериментировать с музыкой. В компании подчёркивают, что ИИ останется инструментом для самовыражения, а не заменой авторов, сравнивая его влияние с «революцией, которую произвели синтезатор и Photoshop».

Отдельное внимание уделено безопасности детей и подростков: родители получат инструменты контроля за потреблением контента в Shorts. Также будет решаться вопрос «ИИ-слопа» — низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом. Для борьбы с ним платформа будет использовать системы, уже доказавшие эффективность в противодействии спаму, кликбейту и распространению однообразного контента.

Источник:

youtube, социальные сети
