Глава YouTube раскрыл план по ключевым нововведениям на платформе на 2026 год

Глава YouTube Нил Моэн (Neal Mohan) представил стратегию развития платформы на 2026 год, анонсировав внедрение изображений в ленту Shorts, запуск полностью настраиваемого режима мультипросмотра для ТВ и новые ИИ-инструменты. Моэн выделил ключевые направления работы, включая переосмысление развлекательного контента, экономическую поддержку авторов и защиту от низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом.

Для конечных пользователей одним из главных изменений станет интеграция различных форматов непосредственно в ленту коротких видео. В Shorts, которые сейчас набирают в среднем 200 миллиардов просмотров ежедневно, начнут демонстрироваться публикации с изображениями. Существенные обновления затронут YouTube TV: сервис предложит 10 тарифных планов в разном жанровом направлении, например, это может быть спорт, развлечения или новости.

В музыкальном сегменте YouTube Music больше сосредоточится на функциях поиска контента. Платформа поможет пользователям находить новых артистов, раскрывать истории создания песен и упрощать знакомство с релизами. В дорожной карте также упоминается выход ИИ-функции Beyond the Beat из стадии эксперимента.

Для создателей контента будут включены новые способы монетизации и партнёрства с брендами. Авторы смогут добавлять в Shorts прямые ссылки на сайты рекламодателей для совершения покупок прямо в приложении. Важным нововведением станет возможность замены рекламы после завершения контракта с брендом, что позволит продолжать получать с видео доход.

YouTube также активно развивает ИИ-инструменты для творчества. В этом году авторы смогут создавать короткие видео, используя свой цифровой образ, генерировать игры по текстовому запросу и экспериментировать с музыкой. В компании подчёркивают, что ИИ останется инструментом для самовыражения, а не заменой авторов, сравнивая его влияние с «революцией, которую произвели синтезатор и Photoshop».

Отдельное внимание уделено безопасности детей и подростков: родители получат инструменты контроля за потреблением контента в Shorts. Также будет решаться вопрос «ИИ-слопа» — низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом. Для борьбы с ним платформа будет использовать системы, уже доказавшие эффективность в противодействии спаму, кликбейту и распространению однообразного контента.