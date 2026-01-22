Зелёный перелом: в ЕС солнце и ветер впервые превзошли ископаемую энергетику по итогам целого года

Солнце и ветер уже ставили в ЕС рекорды по выработке электричества, но только за ограниченное время. Теперь впервые возобновляемая энергетика превзошла ископаемую в ЕС за целый год, что можно считать переломным моментом. Пока это превышение довольно скромное — всего на 1 % от суммарной выработки, но лиха беда начало — Европейский союз уверенно следует прочь от газа и угля.

Рекордные показатели выработки энергии в Европе от возобновляемых источников выявили аналитики компании Ember. Согласно их данным, в 2025 году ветер и солнечная энергия обеспечили рекордные 30 % электроэнергии в ЕС, обогнав ископаемое топливо, которое поучаствовало в электрогенерации на уровне 29 %.

«Этот знаменательный момент показывает, насколько быстро ЕС движется к созданию энергетической системы, основанной на ветре и солнечной энергии, — сказала автор доклада Беатрис Петрович (Beatrice Petrovich). — Поскольку зависимость от ископаемого топлива подпитывает нестабильность на мировой арене, необходимость перехода на экологически чистую энергию становится очевидной как никогда».

Основной причиной, по которой ветроэнергетика и солнечная энергетика вырвались вперед в прошлом году, стал продолжающийся рост выработки солнечной энергии. В 2025 году производство солнечной энергии выросло на 20,1 %, что стало четвертым годом подряд, когда рост превысил 20 %. Этот вид генерации вырабатывал рекордные 13 % электроэнергии в ЕС, опередив как угольную, так и гидроэнергетику.

Что самое важное, этот рост наблюдался повсеместно во всех 27 странах союза. Каждая страна ЕС выработала больше солнечной энергии, чем годом ранее, за что следует благодарить массовое наращивание новых солнечных мощностей. В Венгрии, на Кипре, в Греции, Испании и Нидерландах солнечная энергия обеспечивала более 20 % от общего объёма производства электроэнергии.

В целом, в 2025 году в ЕС на возобновляемые источники энергии пришлось 48 % производства электроэнергии. Погода сыграла свою роль в формировании баланса: выработка гидроэнергии сократилась на 12 %, а ветровой энергии — на 2 %, в то время как сокращение числа пасмурных дней способствовало увеличению выработки солнечной энергии. Несмотря на это, ветер оставался вторым по величине источником электроэнергии в ЕС (17 %), выработав больше электричества, чем газ.

Ещё раз подчеркнём, что сдвиг в сторону возобновляемой энергетики приобретает структурный характер, как считают аналитики. В 2025 году в 14 из 27 стран ЕС с помощью ветра и солнца было произведено больше электроэнергии, чем за счёт всех видов ископаемого топлива, вместе взятых. За последние пять лет доля ветроэнергетики и солнечной энергии выросла с 20 % в 2020 году до 30 % в 2025 году. За тот же период доля ископаемого топлива снизилась с 37 % до 29 %, в то время как доля атомной и гидроэнергетики практически не изменилась, или незначительно снизилась.

В то же время производство электроэнергии с помощью газа в 2025 году выросло на 8 %, в значительной степени восполнив пробел, образовавшийся из-за снижения выработки гидроэнергии. Даже при таком росте в долгосрочной перспективе потребление газа в ЕС продолжает снижаться и по-прежнему на 18 % ниже своего пика в 2019 году.

Тем не менее, увеличение потребления газа означает повышение затрат. Расходы ЕС на импорт газа для производства электроэнергии в 2025 году выросли до €32 млрд, что на 16 % больше, чем годом ранее. Часы интенсивного использования газа в энергетике также привели к резкому росту цен на электроэнергию: средние цены в эти часы выросли на 11 % по всему ЕС по сравнению с 2024 годом.

Уголь, тем временем, продолжает дешеветь. Его доля в производстве электроэнергии в ЕС в 2025 году упала до нового исторического минимума в 9,2 %. Десять лет назад уголь обеспечивал почти четверть всей электроэнергии в Европе. Сегодня в 19 странах ЕС угольная энергетика либо не используется вовсе, либо составляет менее 5 %. Даже в таких странах с высоким потреблением угля, как Германия и Польша, выработка угля упала до рекордно низкого уровня.

«Следующим приоритетом для ЕС должно стать серьезное сокращение зависимости от дорогого импортного газа, — сказала Петрович. — Газ не только делает ЕС более уязвимым для энергетического шантажа, но и повышает цены. В 2025 году мы увидели первые признаки массового использования аккумуляторных батарей, чтобы распространить местную возобновляемую энергетику на часы работы, закрытые [сжиганием] газа. Поскольку эта тенденция набирает обороты, это может ограничить потребление газа [на нужды энергетики] в вечерние часы и, следовательно, стабилизировать цены».